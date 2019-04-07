大甲媽7日起駕　王金平搶頭香參拜：媽祖婆很疼我

記者李忠憲、陳玉／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖預計7日晚間10點0分起駕，估計有上百萬人次參加遶境。2020年為總統大選年，7日陸續有眾多大咖政治人物到場參拜，有意爭取國民黨總統候選人提名的前立法院長王金平，早上11點多到場，面對媒體提問「搶頭香參拜」，王說「真的是第一個？時間是他們（廟方）安排的。」，並說「大甲媽實在講很疼我、關心我」，20幾年來都堅持來參拜。

▲前立法院長王金平到大甲鎮瀾宮上香，並請媽祖。（圖／記者李忠憲攝）

對吳金會談要不要公開，王說「我覺得不公開、個人講話為什麼一定要公開？」指出公開場合能真心誠意講話嗎？當然不太可能！談到勸退問題，王則說「要勸退什麼時候都可以勸退啊」，另對初選若延後是否可接受，王說「尊重中央」。

▲王金平受訪表示，「大甲媽真的很疼我」。（圖／記者陳玉攝）

關於前新北市長朱立倫說「黨內要徵召高雄市長韓國瑜就不用考慮初選」，王說「我尊重朱的看法、當然我也有自己的看法。」媒體再問「所以贊成徵召韓國瑜？」，王僅說，「我有自己的看法、也尊重黨中央。」

大甲媽起馬宴當天，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤有高喊總統好，王是不是有刻意早到？王說，「有啦，有些人就是禮貌性、熱情地問好」；另對鄭銘坤說王「今年更高調、講話更有份量」，王笑答：「他對我有信心！」

對於今天參拜許什麼願望？王金平說，「大甲媽實在講很疼我、關心我，民國74年就有請人跟我講一些事情，也是非常的靈驗」，王說，當時告訴我「你一定要選、對這個國家來說有相當的責任跟任務」，我堅持選下去，從黨中的書記長、副院長、院長這樣下來，我真的很感恩媽祖婆。

媒體提問，總統初選若出線後，會介意跟朱、韓來場辯論嗎？王說「要辯論當然歡迎，只要黨中央安排都可以接受」；對外傳蔡總統無法跟同黨同志做辯論，王說，「要看什麼題目，這也國家定位的問題，黨對國家負責的問題。」

對於兩岸和平，王也說，「兩岸要追求和平，應該要對等和平地坐下來談，談出一個共同的未來」