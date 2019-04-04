報你知！大甲媽遶境交通懶人包　3接駁專車、22公車路線看這裡

▲大甲媽祖遶境盛事即將到來，台中市政府交通局規劃3條路線便民。（圖／翻攝自Facebook／大甲鎮瀾宮）

地方中心／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境可說是台灣的年度盛事！2019年為期9天8夜的活動即將展開，台中市政府為了便利信徒們，在媽祖起駕(4月7日)及回鑾(4月16日)這2天，規劃出3條免費接駁車路線，台中往大甲可在朝富停車場、秋紅谷、朝馬等地搭乘專車到大甲體育場轉乘中型巴士前往鎮瀾宮；另外還有市區內22條公車路線可前往大甲，享刷卡10公里免費及票價60元上限優惠。

交通局長葉昭甫指出，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場，沿途行經秋紅谷站、朝馬站，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，走路到鎮瀾宮；自行開車的民眾則可在大甲區美人山營區停車場停車，轉搭免費接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮。



葉昭甫補充，除了可搭乘免費接駁車外，市區公車也有22條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路，22條公車路線都享有刷卡10公里免費及票價60元上限優惠。建議民眾乘車前多加利用台中公車APP及公車動態資訊系統查詢公車即時資訊。

請繼續往下閱讀...

▲大甲媽祖遶境盛事即將展開。（圖／大甲鎮瀾宮）

台中媽祖國際觀光文化節免費接駁車搭乘資訊如下：

一、4月7日（起駕）

(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:11:00～22:00

大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):15:00～02:00

(每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬」站)

(二)美人山停車場 ←→ 大甲高中:12:00～01:00(每15至20分鐘一班車)

(三)大甲體育場 ←→ 大甲國小:12:00～01:00(每15至20分鐘一班車)

二、4月16日（回鑾）

(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:09:00～17:00

大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):13:00～22:00

(每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」站及「朝馬」站)

(二)美人山停車場 ←→ 大甲高中:10:00～21:30(每15至20分鐘一班車)

(三)大甲體育場 ←→ 大甲國小:10:00～21:30(每15至20分鐘一班車)

【更多新聞】

瀕危石虎500→10000隻！苗議員：太多才會跑到路上被車撞...網罵翻



連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」 網讚翻：安太座最上策！



「禽獸論」延燒！議員手牽豬狗提「溫體豬屎」怒問陳明通：吃飽沒？