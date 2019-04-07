朱立倫一記反手拍籲黨中央徵召韓國瑜　鈕則勳：制吳擋王

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱辦提供）

記者蔡浩祥／台北報導

面對黨內拱韓動作不斷，前新北市長朱立倫7日呼籲黨中央儘快徵召韓國瑜，同時重申「兩個全力」。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳受訪分析，截至目前，朱民調仍勝吳敦義、王金平，民調最高的開出第一槍，不僅取得戰略制高點，更有「制吳擋王」的策略脈絡；但，關鍵還是在於韓國瑜的表態。

談及朱立倫反打「韓國瑜牌」，鈕則勳指出，朱吳一系列交手下來，不難發現吳敦義有意藉韓國瑜卡朱立倫；以民調觀之，排除尚韓未表態，朱民調還是最高，直接呼籲黨中央儘快徵召韓，不僅立場超然，同樣用韓反擊吳，也達到阻擋王金平的效果。

鈕則勳進一步指出，朱立倫呼籲黨中央儘快徵召韓國瑜，民調高的先出聲，某種程度也是制衡民調較低的吳敦義、王金平，「民調高的都支持徵召，民調低的自是沒有再堅持的理由」。

▲文化大學廣告系主任鈕則勳。（圖／鈕則勳提供）

除呼籲黨中央徵召，朱立倫也不斷重申「兩個全力」，也就是要徵召就全力支持，要辦初選就全力以赴。對此，鈕則勳認為，朱也是在為韓國瑜今後動態，預留伏筆。

鈕則勳分析，到底是否出馬角逐2020，韓國瑜仍未有明確表態，尤其「韓吳會」的推遲，多少意味著吳敦義對韓的掌握度不足；換言之，韓若無明確表態，國民黨這一局不會有任何結果，這也是「朱吳會」、「王吳會」破局主因。

他認為，倘若韓國瑜確認出馬角逐2020，大家都沒話說，全力支持；反之，要是韓最後確認不選，民調高的朱立倫還是有機會，優勢高於民調較低的吳敦義、王金平。