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才批韓禁政治集會「戒嚴」　「拒一國兩制」遊行來了！

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▲▼台灣公民陣線發起反一國兩制遊行。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

▲台灣公民陣線發起反一國兩制遊行。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

記者吳奕靖、賴君欣、李唯甄／高雄報導

「拒絕一國兩制！」台灣公民陣線7日發起遊行，至少近千名民眾聚集在高雄勞工公園，並一路遊行到高市府四維行政中心，就怕遊行時爆發衝突，警方也出動大批警力到場維安。

近千名民眾拉著布條上街，抗議高雄市長韓國瑜出訪大陸時，進中聯辦、會見國台辦主任，太陽花學運的靈魂人物林飛帆到場致詞，批評韓國瑜把台灣的經濟和資源，放在中國大陸單一市場，「是走回馬英九執政老路」，民進黨議員鄭孟洳和時代力量議員黃捷也都到場支持。

▼太陽花學運靈魂人物林飛帆也到場。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

▼太陽花學運靈魂人物林飛帆也到場。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

之前韓國瑜曾在受訪時提到，高雄最迫切的就是拚經濟、賺錢，如果當選後，將禁止和意識形態有關的請願或抗議活動上街頭，拜託大家有任何政治議題，「去台北、不要在高雄」，當時這番言論引起綠營撻伐，韓國瑜後來強調，不會禁止，而是會道德勸說。

而這次遊行並未如市長說的「禁止進行」，多組政團集結上街，訴求捍衛言論自由，對此，高市府拿出一貫的「愛與包容」回應，尊重人民集會遊行自由，但也強調市長全力拚經濟，希望別再被扣上紅帽子。

▼反一國兩制遊行，民進黨議員鄭孟洳也到場。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

▼台灣公民陣線發起反一國兩制遊行。（圖／記者賴君欣、吳奕靖攝）

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關鍵字：高雄,韓國瑜,林飛帆,遊行,言論自由日,戒嚴

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