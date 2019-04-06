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趣味路名─桃園「甡甡路」 里長解密：昔日酪農大本營

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▲桃園市楊梅區「甡甡路」，趣味路名引起很多好奇網友矚目，當地東流里長劉定唐說，早期是甡甡紡織廠，主因當地是酪農大本營而命名。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

▲桃園市楊梅區「甡甡路」，趣味路名引起很多好奇網友矚目，當地東流里長劉定唐說，早期是甡甡紡織廠，主因當地是酪農大本營而命名。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在「我是中壢人」臉書粉絲團貼文，桃園市楊梅區有條名叫「甡甡路」趣味路名，名字取得很酷！有網友還不知道該如何唸？住在甡甡路的東流里里長劉定唐指出，甡甡路最早應該是當地有個甡甡紡織廠，當地有很多酪農牧場，紡織廠因而取名甡甡，主因當地有很多乳牛，是酪農大本營，甡甡也與「生生」不息同音，甡甡路應該就是這樣被命名。

根據網路資訊顯示，甡甡路位於楊梅區東流里，數百年前因當地水文都自西向東流動，早年開墾先驅初見，不免嘖嘖稱奇，也就把河川和村落因此都稱為水流東；甡甡路上有多家酪農戶，是楊梅鎮飼養乳牛重要據點，酪農與各大牛乳生產企業如光泉、統一或味全等公司簽訂產銷契約協調，是傳統卻不落伍的家族式企業。

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▲桃園市楊梅區牲牲路，趣味路名即使當地人都不太知道路名由來。（圖／翻攝自谷哥街景）

▲桃園市楊梅區「甡甡路」，趣味路名即使當地人都不太知道路名由來。（圖／翻攝自谷哥街景）

住在甡甡路的東流里長劉定唐說，甡甡路於三、四十年前有家甡甡紡織廠，當時取名就因為當地是酪農大本營，最多時有超過50家以上酪農，飼養逾千頭乳牛，紡織廠因此取名甡甡，希望企業能生生不息，後來紡織廠被潤泰集團收購，改名為潤宏紡織廠，近年因紡織業蕭條關廠，用地在前年改為甡甡兒童公園、寵物公園，是全桃園首座寵物公園，除兒童遊樂設施外，還有提供貓犬等寵物運動遊憩設施。

劉定唐說，甡甡路最早只是產業道路，寬度不到10公尺，長度約5公里，從楊梅市區台一線省道經秀才路（115縣道）往新竹縣新埔鎮，接近中山高速公路涵洞前右轉就是甡甡路，居民除了農家外就是酪農，但近年酪農業逐漸式微，只剩約10家左右酪農還在經營，甡甡路是楊梅區著名的趣味路名。

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關鍵字：甡甡路,酪農,趣味路名

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