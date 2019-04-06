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網友上傳龜山深夜槍響？　警方澄清是酒後互毆

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▲「桃園人桃園事」臉書粉絲團，有網友5日貼文龜山區幸福七街傳出疑似槍聲？龜山警方趕往現場處理，發現是民眾酒後互毆，並無槍擊情事。（圖／翻攝自谷哥街景）

▲「桃園人桃園事」臉書粉絲團，有網友5日貼文龜山區幸福七街傳出疑似槍聲？龜山警方趕往現場處理，發現是民眾酒後互毆，並無槍擊情事。（圖／翻攝自谷哥街景）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園人桃園事」臉書粉絲團5日晚間有網友貼文「幸福七街剛剛晚上10點是不是有槍聲？約30多位年輕人帶棒球棒，7、8台車嚇死人，還有警車與救護車，治安桃園也敗壞了嗎？」龜山警分局指出，警方看到臉書貼文後立即趕往現場，經蒐證後是兩方年輕人酒後口角互毆，沒有槍擊情事，經製作筆錄後已依傷害罪嫌偵辦中。

「桃園人桃園事」臉書粉絲團5日深夜貼文，貼文網友說：「3個便衣刑警在現場，搜索超過1個小時，好像還是找不到彈殼？」還有網友質疑「治安敗壞，太可怕了」……，短短2小時湧進2百多人按讚。

▲「桃園人桃園事」臉書粉絲團，有網友5日貼文龜山區幸福七街傳出疑似槍聲貼文。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲團）

▲「桃園人桃園事」臉書粉絲團，有網友5日貼文龜山區幸福七街傳出疑似槍聲貼文。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲團）

龜山分局看到臉書貼文後，立即派遣偵查隊、大林派出所趕赴現場，發現大概有7、8位年輕人在場，其中有2人互毆，其餘都是兩方助陣朋友，因員警及時趕到，雙方人員一哄而散，員警將兩位互毆年輕人帶回偵訊，現場來回搜索一個多小時未發現有彈殼，也沒有看到球棒等工具。

警方調查，兩位年輕人都坦承因酒後發生口角進而互毆，否認有帶球棒與手槍情事，雙方彼此都認識，純粹只是酒後爭執引起，已完成雙方筆錄，依傷害罪嫌偵辦中。

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關鍵字：龜山,槍響,互毆

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