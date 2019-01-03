酪農業太辛苦月薪4萬也不做　農委會將開放外勞申請招400人

▲陳吉仲表示，酪農業從清晨開始就要上工，接著一整天分很多班別，工作環境很辛苦。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農業長期面臨缺工，農委會代理主委陳吉仲3日表示，將重啟乳牛飼育業外勞試辦方案，規劃以400人為額度重啟申請程序，擴增多元人力運用管道改善農業缺工問題，已送勞動部審議，這個月會展開討論。

農委會105年曾向勞動部提出乳牛飼育業試辦方案，但當時有委員認為還是以國內勞動力為主，陳吉仲表示，酪農業從清晨開始就要上工，接著一整天分很多班別，工作環境很辛苦，不容易找到人來做。農委會農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君說，其實過去也有開辦乳牛飼育業技術團，加上補助，薪資最高可拿到4萬元，但是很多人做不了幾天就不做。

農業人力發展辦公室說明，這個月如果會議通過，今年就可以受理申請，但目前初步規劃農企業、80頭牛以上農場都不接受申請，外籍勞力國籍則沒限制，只是要符合最低薪資23100元。

農委會指出，去年成立人力活化團，共91團，招募1935位人力，累計上工27萬以上人日，服務超過4千家農場，同針對短期大量勞動力需求，辦理假日農夫及鼓勵學生打工等措施因應，提升國人農業工作意願，陳吉仲說，估計缺工問題已改善一半。

陳吉仲強調，解決農業缺工的預算今年增加1倍，會適度以國外勞動力補充，但絕對不會造成跟國人搶工情況，除此也提出開放新南向國家青年來台打工計畫，規畫越南、印尼、泰國和菲律賓4個國家，每個國家200人為限。

