女蹲坐路邊哭泣喊要自殺　警一問…她說：魔神仔帶我來玩

▲桃園市龍潭區身障女子5日凌晨離家外出，自稱被「魔神仔」帶路離家，員警護送至派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭分局員警5日傍晚接獲報案，一名年輕女子蹲坐路旁情緒激動大喊想自殺，引發路人圍觀，員警到場時女子自稱被「魔神仔」帶路到這裡，其餘一問三不知，員警將其帶回派出所安撫，以警用電腦人臉辨識系統查出身份，女子住在新北市，經通知家人後於晚間順利將女子帶回家。

警方指出，中興派出所警員劉俊德在龍潭區中興路、民豐一街口一名女子蹲坐路旁，口中喃喃自語稱想自殺，劉員詢問女子僅回答被「魔神仔」帶到該處，其他事情皆不清楚，也不知道家住在哪裡？因天色昏暗，劉員將女子帶返派出所安置。



▲桃園市龍潭區身障女子5日凌晨離家外出，員警送上熱食安撫情緒，等待家人帶回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女子回到派出所後仍情緒不穩，不停自言自語且又哭又鬧，女警顏利玲苦安撫女子情緒，購買熱食與飲料讓女子飽餐一頓，情緒逐漸趨平穩，但女子仍無法說出自己身分與住處，劉員以警用電腦人臉辨識系統查證身份，查詢失蹤人口系統核對，查出女子是住在新北市土城區18歲的林姓女子，是通報失蹤人口，經確認林女身分後，馬上通知家屬到派出所。

林女家人向警方透露，林女有智能方面障礙，平日有服藥控制，但狀況時好時壞，林女凌晨趁家人睡覺後離家不知去向，又沒攜帶手機無法聯繫上，家人四處遍尋不著報案協尋，不知道如何跑到離家30公里外的龍潭？因此報警列為失蹤人口，還好被熱心員警及時找回，感謝再三。

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