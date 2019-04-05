遊撒哈拉行程遇大雪取消　未事先告知風險！旅行社判賠

▲到撒哈拉旅遊遇上大雪，旅行社取消行程，卻未在行前告知風險，判賠2萬多元團費。（圖／路透社／示意用，與本案無關）

突發中心／台北報導

一名王姓女子於2017年2月，一家3口報名參加旅行社的摩洛哥11天旅遊團，每人繳了7萬8900元。沒想到當中的撒哈拉沙漠等行程因為遇到大風雪取消。王女不滿旅行社並未告知，提告要求返還5萬3790元費用。法官認為雖然大雪是不可抗力因素，旅行社有權變更行程，但因變更後影響旅客心情和旅遊品質，判旅行社應退還4成旅費共2萬1518元，全案可上訴。

根據王女的說法，全家人報名行程並繳交團費後才發現，行程第6天到第8天的撒哈拉沙漠、梅如卡、瓦薩薩等地的行程，因大雪的關係取消，但出發前，旅行社通通沒告知，造成時間及金錢浪費，遊興全無。

更讓王女無法接受的是，前一梯次出發的團，也碰到大雪問題，旅行社一樣都沒告知，因此決定提告求償，估算3人2天半的團費一共5萬3790元。

旅行社強調，沙漠區域碰上大雪算是不可抗力因素，不應將責任歸咎於旅行社。不過團費中10歐元的交通費、20歐元體驗騎乘駱駝費用、門票、改住飯店價差等一共47歐元，願意折算台幣1692元退還。

台北地方法院法官認為，雖然遇不可抗力因素時，旅行社可依約變更行程，且不得再向旅客收取增加的費用，有減少費用也必須退還，但因不是第一次出團遇到大雪，旅行社卻未在行前說明中告知，團員手冊也沒有附註，導致變更行程影響客戶旅遊心情及理由品質，加上其中2天並無替代行程，判決旅行社應退還2天半約4成的費用2萬1518元，全案可上訴。

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