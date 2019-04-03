　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與警車後落跑，但仍被警網及時追捕歸案，桃檢3日依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與撞壞警車後落跑，但仍被警網及時追捕歸案，桃檢3日依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市43歲田姓男子2月間酒後開車，行經大園區高鐵南路遇上警方臨檢，田男趁員警趨前盤查時突然駕車衝撞巡邏車，還撞傷執勤員警後加速逃逸，警方呼叫線上警網追捕到案；偵訊時警方查出田男駕照早於2008年已吊銷長達11年，身上濃厚酒味經酒測後酒精濃度高達1.315毫克，桃檢3日依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的田姓男子有公共危險前科，11年前因案被吊銷駕照，但一值未重新考取小客車駕照，今年2月8日下午，他在住家飲酒後開車外出，晚間7時左右行經中壢區高鐵南路附近，遇上中壢警分局青埔派出所臨檢，所長甘博倫鳴笛示意要求田男停車受檢。

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與警車後落跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與警車後落跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，田男竟趁甘員打開警車車門下車盤查時，突然開車衝撞巡邏車加速逃逸，甘員來不及閃避右手肘挫傷，後經線上警網追捕，約7分鐘左右將田男追捕到案。

混身酒味的田姓男子經送醫抽血檢測酒精濃度居然高達1.315毫克，幾乎等於爛醉程度，田男偵訊時坦承犯行，因擔心無照酒駕被關才臨時起意想逃跑；桃檢依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。

【更多新聞】

►扯破前女友內褲指侵挨告　暴力男：我沒用「弟弟」只是用手

►渣男想挽回戀情　傳LINE「讓親友看愛情動作片」挨告

►長跑好手拐少女上摩鐵搞車震　已婚狼師被掀底挨告

ET快訊
他舌頭爆長「詭異白膿包」！醫切開驗愛滋　驚呆：竟是一動作惹禍
「來，賭命！」四川山火爆燃奪30命　隊友曝最後遺言：這次他賭

關鍵字：無照,酒駕,逃逸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

影／巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

快訊／中山區7層公寓起火！台北女躲3樓陽台受困

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

快訊／中山區7層公寓起火！台北女躲3樓陽台受困

永和潑酸／狹窄室內拚刀打翻酸？主嫌曝光尋仇原因：他拿冰糖呼攏我

男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

花蓮酒駕再犯率高　有人「11次酒駕」被罰超過100萬元

吃麵起爭執...逆子搥母喝令下跪　傷心媽申請家暴令

虎媽闖教室逼女兒動私刑打巴掌　校方報案警啟動偵查追究刑責

眼睛四肢都被腐蝕…男子遭友砍臉潑酸　警逮4嫌挖出行凶理由

北市長柯文哲要「天天停業」　中山區2毒旅館遭斷水斷電

翎客航天完成「新航線小寶貝」火箭回收！質量特點曝...數月後挑戰高空飛行

《冰與火》艾莉亞第2集ＯＯ了！　梅茜說漏嘴嚇到狂抖…結局翻轉

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

快訊／中山區7層公寓起火！台北女躲3樓陽台受困

瑤瑤累積1年半…終於曝光韓男友「超閃合照」！　甜蜜認愛：2個蠢蛋

不斷更新／林書逸陽春砲炸裂　6局結束象4：0獅

「納粹粉」支援清真寺槍手　與警對峙3小時…車內揮刀自捅亡

社會熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正..

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老..

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送..

虎媽道歉　1116字還原甩耳光..

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

保母19分壓死嬰　母淚還原時間..

3大婦科名醫偷吃女病患　他下場..

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟..

冷血逆子鐵鎚弒母　一審判無期徒..

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃..

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶..

悶嬰保母交保後就失聯　家人泣：..

男嬰窒息亡　爸淚崩：一定要再來..

更多熱門

相關新聞

花蓮酒駕再犯率高　有人11次酒駕被罰百萬

花蓮酒駕案件逐年增高！根據統計，2014年至2018年花蓮地區發生的酒駕案件數，與2013年至2017年相比，爆增1400多件！花蓮縣警局交通隊依統計資料研判表示，這樣的結果顯示花蓮的酒駕再犯率偏高，酒駕修法經立法院三讀通過之際，將加強法制宣導，希望遏止酒駕上路。

紡織大亨餐敘開喝　休息3小時仍酒駕

防酒駕區域聯防　威力路檢掃蕩

開車3狀況　意外險「鐵定」拒賠

撞凹車頭想賠　產險：犯大忌難給

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

12星座4月愛情運勢大解析！

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面