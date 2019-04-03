男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與撞壞警車後落跑，但仍被警網及時追捕歸案，桃檢3日依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市43歲田姓男子2月間酒後開車，行經大園區高鐵南路遇上警方臨檢，田男趁員警趨前盤查時突然駕車衝撞巡邏車，還撞傷執勤員警後加速逃逸，警方呼叫線上警網追捕到案；偵訊時警方查出田男駕照早於2008年已吊銷長達11年，身上濃厚酒味經酒測後酒精濃度高達1.315毫克，桃檢3日依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的田姓男子有公共危險前科，11年前因案被吊銷駕照，但一值未重新考取小客車駕照，今年2月8日下午，他在住家飲酒後開車外出，晚間7時左右行經中壢區高鐵南路附近，遇上中壢警分局青埔派出所臨檢，所長甘博倫鳴笛示意要求田男停車受檢。

▲桃園市田姓男子今年2月間無照酒駕拒警盤查，撞傷員警與警車後落跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，田男竟趁甘員打開警車車門下車盤查時，突然開車衝撞巡邏車加速逃逸，甘員來不及閃避右手肘挫傷，後經線上警網追捕，約7分鐘左右將田男追捕到案。

混身酒味的田姓男子經送醫抽血檢測酒精濃度居然高達1.315毫克，幾乎等於爛醉程度，田男偵訊時坦承犯行，因擔心無照酒駕被關才臨時起意想逃跑；桃檢依公共危險、妨害公務等罪嫌提起公訴。

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