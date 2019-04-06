台南嬤倒公墓草叢呵呵笑：他帶我來玩！監視器一看沒人...警爆雞皮背後涼

▲老婦被人發現在公墓旁芒果園的草叢裡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



地方中心／台南報導

台南市歸仁區一名黃姓老婦4日外出後就未歸，結果5日被人發現倒臥在崙頂公墓旁芒果園的草叢；恢復體力後，她呵呵笑告訴員警有人帶她去玩。不過事後警方調閱監視器，發現現場只有老婦一個人，針對老婦的說法感到起雞皮、毛毛的，但幸好人最後平安。

歸仁分局歸仁所長徐博文調閱監視器，發現黃姓老婦人（80歲）離家後，身影進入歸仁區崙頂二街後未再出現，研判老婦人應尚在崙頂二街內，由於老婦人年邁且長時間未進食、水，情況危急，乃立即調派警力、召集民力協尋至深夜未獲。

▲被發現時有虛脫現象，非常虛弱。



警方表示，5日上午再召集警民力12名，並通報消防局支援警消2名，針對崙頂公墓作放射性搜尋，終於在中午12時許發現倒臥在草叢中的老婦，所幸除些微脫水外並無大礙。

老婦向人員說，「在家前乘涼時，有一個人說要帶我出去玩，才會跟著就出去。」但離奇的是，監視器畫面除了老婦的身影，再無第2人，加上其實芒果園家屬已在前一天找過，卻都沒有找到人，且現場緊鄰公墓，令人不禁聯想是否與魔神仔有關。

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