勇警「狂奔1公里」肉身攔下自強號　救臥軌男和百名乘客

記者李忠憲／台中報導

6旬陳姓老翁清明節掃墓後，疑太過思念亡父，竟到成功嶺前平交道臥軌要自殺。警員姜宏杰果斷啟動平交道阻斷器，還狂跑近1公里及時擋下自強號列車，順利救人。姜員6日回想仍餘悸猶存，除發現「火車原來這麼大」，也覺得一切都值得！

▲「小護士」警員姜宏杰狂跑近1公里擋下火車，順利救自殺者。（圖／記者李忠憲翻攝）

烏日警分局三和派出所警員姜宏杰5日近中午時擔任清明掃墓交整勤務時，有民眾慌忙到他面前說，「有人要臥軌自殺！」他立刻前往查看，果然有一名男子正躺臥在成功嶺前的鐵軌上，由於平交道欄杆已放下，火車恐怕即將抵達。

▲警員姜宏杰狂跑近1公里擋下火車，順利救自殺者，也避免火車發生意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

他立刻按下平交道的阻斷器，並沿鐵軌往新烏日站方向狂跑600公尺，揮舞雙手向疾駛而來的自強號火車示意停止。該列火車收到阻斷器訊號，看到前方有人揮手，立刻啟動緊韌動作煞車，順利停在姜員前方，除了保住自殺者的性命外，也讓車上乘客免於受到危害。

姜員帶回臥軌自殺的68歲陳姓男子，在派出所與所長林柏豪先安撫他。陳姓老翁情緒平復後才說，他今天去掃墓，因為思念死去父親，百感交集，才會一時情緒不穩去臥軌自殺。員警關心溝通下，陳翁才打消輕生念頭，隨後由鐵路警察將他帶回偵辦。

37歲警員姜宏杰回憶當時，他表示，因為情況危急，他沒多想就直接衝往火車，可能是腎上腺素激增，他連測驗都沒有跑那麼快。當火車停在他面前時，他才驚覺「火車有這麼大啊！」，幸好有及時攔下，讓大家都平安。

他也說，從警前他是擔任護理人員，綽號「小護士」，喜歡幫助別人。昨天衝刺快1公里，到現在左大腿還在酸痛，但他覺得一切都很值得！

烏日分局長吳耀南則說，民眾如心情不佳應適時抒發情緒，勿有輕生念頭，再給自己一次機會，可撥打自殺諮詢專線0800-788995（24小時），請求協助。若身邊有親友發生重大變故，應鼓勵他們參與社區或社團活動，建立多元人際關係，彼此互助，以防悲劇發生。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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