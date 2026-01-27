五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

▲五福旅遊台北分公司。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

五福旅行社驚傳遭駭客入侵，旅客資料包括訂票紀錄、護照、聯絡電話等，多達23GB外洩。對此，五福今（27日）證實此事，並發出聲明表示，已依法向內政部警政署刑事警察局報案，目前確認受影響資料包括旅客姓名、護照及行程資訊，旅客可撥打專屬客服熱線02-6609-7119查詢。

五福旅遊指出，公司資安監控系統近日偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制並全面盤查伺服器紀錄。初步清查主要集中於影像圖庫系統，經資安專業單位深入鑑識後，確認受影響範圍比原先預期更廣，部分旅客個資受損。業者已依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署，積極配合偵辦。

目前確認受影響資料包括旅客姓名、護照及行程資訊，但業者強調，所有信用卡及金流機敏資料均採國際標準加密或由第三方支付處理，未存放於受攻擊伺服器，信用卡資訊安全無虞。

五福旅遊表示，將對可能受影響旅客採取以下措施：

主動通知：透過簡訊、電子郵件提醒旅客提高警覺。

防詐提醒：再次重申，五福旅遊及相關供應商絕不會要求旅客提供帳戶或信用卡資訊，亦不會要求至ATM操作。

專線服務：旅客可撥打專屬客服熱線 02-6609-7119 查詢。

業者說，同時完成全系統安全檢測與漏洞補強，提升防火牆與存取監控，未來將持續投入資安防護，保障旅客個資安全。業者強調，所有營運與出團行程均正常進行，未受本次事件影響。

五福旅遊表示，對造成旅客及社會大眾的擔憂再次致歉，並將全力配合主管機關調查。

▲五福旅遊總經理王哲彥昨（26日）才對外宣布，2025全年營收達87.6億元、年增逾15%，創下歷史新高。（圖／記者彭懷玉攝）

