百年最嚴重！美國起司供過於求　64萬公噸冰倉庫「價格狂掉」

▲ 中、墨兩國實施報復關稅，導致美國起士供過於求，大量囤積。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

貿易戰開打後，海外對美國產品的需求量大幅減少，再加上民眾的口味轉變，嚴重供過於求的情況下，導致美國現在的起司庫存量達到100多年來歷史新高，多達14億磅（約63.5萬公噸）的各種類起司持續堆積在冷藏庫內，讓酪農及製造商相當頭疼。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國目前正面臨起司囤積過多的窘境，導致製造商必須花錢租賃冷藏庫來存放他們銷售不出的起司，不過由於起司有一定的保存期限，價值會隨著冷藏時間降低，也就更難銷售出去。廠商擔心，這樣的惡性循環再繼續下去，過剩情況很可能會越來越嚴重。以切達起司（Cheddar）為例，今年的現貨市場就價格下跌約25%到28%。

各式各樣的起司產量之所以供過於求，最主要的原因就屬與中國及墨西哥的貿易衝突。自從兩大購買國「中國與墨西哥」相繼針對美國的起司與乳清製品實施「報復關稅」以後，9月墨西哥的美國產起司進口量便相比一年前減少超過10%，中國的美國產起司進口量更是一口氣銳減多達63%。

除了海外市場受挫，起司在國內市場也同樣面臨考驗。雖然美國人均起司消費量在2017年創下紀錄，達到37磅，但不可否認的是，民眾口味正在不停改變，他們正慢慢放棄食用普通的和加工過的切達起司，轉而購買進口起司。

▲ 美國總統川普宣布，針對這次受到影響的農民和畜牧業者發放補助金。（圖／路透社）

除了起司製造商，酪農也是受到這波囤積潮影響最大德的苦主。牛奶價格隨著起司滯銷連帶爆跌，農民損失慘重，光在威斯康辛州，今年就有多達600多間酪農場宣布歇業。

對此，美國總統川普17日宣布，將會發放第二輪的補助金，給那些受到中、墨「不合理貿易報復」所影響的農民和畜牧業者，預估補助金總價將超過68億美元（約新台幣2094億元）。