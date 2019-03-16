影／您的飯還要再等等　闖紅燈被抓！外送員路邊「置板凳」罰抄30分

記者吳易達／綜合報導

陝西省咸陽市12日幾名外送員因為闖紅燈違反交通規則，被警方強制留在路邊「置板凳」抄寫交通規則30分鐘。對此，交警王永潮指出，比起單純開罰單，罰抄交通規則反而能起到更大的效果，外送員在送餐過程中，被強制停下學習半小時，不但影響自己業績、也造成客戶對自己的不良評價，這項舉措能使違規外送員牢牢記住犯過的錯。

▼違規外送員路邊「置板凳」罰抄。（圖／人民日報）



據《北京青年報》報導，咸陽交警宣傳科教導員王永潮表示，違法違規行為主要集中於闖紅燈和逆向行駛，尤其以外送員違規行為最具代表性，抄寫交通規則實施以來，效果非常好，違法行為明顯下降。

王永潮稱，行車違法違規行為主要集中在闖紅燈和逆行兩種，到了學習位置後，違規人員要抄寫和自己違法違規行為相關的交通法規，抄完法規後，還要寫保證書，總時長大概半小時左右，之後就可以自行離開，也算是另一種教育方式；此外，對於不會寫字的，交警則會讓該類違規人員坐在學習點位觀看相關交通事故的教育影片。

王永潮表示，剛開始實施抄寫交規時，一個十字路口一天至少會有200多起違法行為，而現在一天下降到三、四十起，違法行為明顯下降，「接下來這一方式也會向咸陽縣區推廣，全省其他地方也會借鑑」。