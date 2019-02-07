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麥當勞歡樂送竟能這樣用！神人曝省錢秘招　網驚歎：真的可以？

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▲▼麥當勞，點餐。（圖／資料照）

▲麥當勞常推出優惠活動。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

台灣速食業龍頭麥當勞，便宜、方便又好吃深受台灣民眾喜愛，由於優惠相當多樣，網友總是絞盡腦汁找出「最強攻略」，用高CP吃好、吃飽。而網路上也常能看到各種吃麥當勞的省錢好方法，包括使用甜心卡、麥當勞報報App等。其中，有網友就分享了如何用歡樂送省錢吃麥當勞。

現在社會經濟不景氣，許多人都精打細算生活，最近就有一名麥當勞愛好者在社交平台「Dcard」上PO文，傳授大家如何跟三五好友一起吃到新鮮又便宜的麥當勞，甚至還有專人幫你送上桌的祕訣，讓網友看了都驚歎。

這名網友指出，首先要先找一家有在做外送的麥當勞，因為不是每間都有外送，建議進去前可先注意一下有沒有穿外送衣服的店員，或是在櫃檯會聽到叭啦叭叭叭的聲音。若確定有外送後就可以先找位置坐下來，不要先去櫃檯點餐。

▲▼ 麥當勞歡樂送 。（圖／翻攝自官網）

網友表示，找好位置坐下後，接下來就能拿出手機打電話或用app訂外送，地址輸入餐廳地址，「記得要點歡樂送才有的組合，不要點套餐，只要是歡樂送專屬組合都有大於39元的優惠，可以抵掉外送費，但點一般套餐不只要加39外送費，而且有些套餐還會比店裡點貴10元。」

另外，網友提醒，「記得要在備註著名現炸還有坐在哪個座位區，就這樣，下面是目前外送的DM，黃區就是外送專屬組合，可享有大於39優惠的地方，黑區就是一般套餐，有些會比店裡點更貴，沒有比較便宜的地方。」

其他網友看了紛紛說，「真的可以這樣嗎？ 直接外送到座位區」、「可以這樣點外送？」、「畢竟有付外送費吧，外送員說不定比較喜歡這種單」、「不用真的外送還有外送費欸不好嗎？」

▲▼ 麥當勞歡樂送 。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：麥當勞,外送,歡樂送

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