網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

▲全國政協委員朱曉進。（圖／搜狐）

大陸中心／綜合報導

全國政協委員朱曉進5日在政治協商會議全國委員會上提案，希望國家重視「網約工」的權益保護，「目前國家通過互聯網平台提供服務的『網約工』人數約7000萬，預計到2020年將超過1億，面對愈來愈龐大的團體，不解決這些問題隱患很大。」

他表示，「網約工」工作時發生意外時有所聞，「外賣小哥外送的路上發生事故，該怎麼賠償？網約清潔阿姨工作時發生意外，如何維護自身權益？這些問題不解決，隱患很大。」

他說，目前「網約工」人數約7000萬人，但與互聯網平台的僱工關係不明，因此無法被納入現有勞動保障法律體系，形成「無勞動合約、無社會保險、無勞動保障」的三無群體。

他提到，「網約工」與媒合平台間屬勞務關係，而非勞動關係，平台藉此逃避《勞動法》裡，雇主對員工的義務，「首先是勞資關係模糊，平台不需要為勞動者承擔安全、社保等種種責任，其工資工時等制度也較不完善。」

朱曉進提出，可以按照群體不同，進行分類認定管理，「對於依靠腦力勞動和特殊技能獲得較高收入、更願意以自由職業身份存在的人群和行業，可以參照民事合作關係予以認定。」

「而對於主要依靠體力勞動獲取報酬、職業風險較高、與雇主（網路平台）平等協商能力較弱的，政府應透過勞動法或立定新法，強制要求平台確立勞動關係，解決企業藉民事合作規避勞動關係法的歪風。」

他建議由政府、專業機構、法律組織與平台企業一同擬定制式網路合約，再針對工作領域不同進行調整，「企業可以根據實際情況對非強制性條款進行增刪修改。」

「而『網約工』的身分可以在企業、政府數據共享的前提下，通過人臉識別等進行驗證。合約簽訂後，由企業所在地勞動監管部門進行管理。」

他說明，對於容易產生交通事故、帶來社會負面因素的行業，可以考慮引入企業強制責任險。其他行業則可以引入商業保險，由平台統一為「網約工』加保意外險、第三者責任險等，以實現勞動保障。