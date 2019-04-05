　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

清明節祭祖掃墓服務佳　侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳 侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供）

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月5日是清明節，市長侯友宜一早就到五股孝恩納骨堂及新莊生命紀念館上香祭祀，並視察清明掃墓服務情形，同時慰勉工作人員的辛勞及付出，讓民眾能在舒適的環境中慎終追遠，緬懷先人。 

侯友宜表示，清明節是國人慎終追遠的重要節日，新北市掃墓人潮年年破百萬，市府從3月份就投入大量人力完成公墓除草，清明節前更廣設157處祭祀服務站、舉辦23場納骨塔法會，同時提供48條接駁路線，減輕民眾掃墓祭祖的負擔。

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳 侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供）

▲ 侯友宜到新莊第一公墓上香祭祀。

侯友宜並指示，清明祭祖是許多家族一年一度的大事，市府除要以民眾的需求設想，有不足的部分也一定要檢討改善，讓每年的清明祭祀服務工作更加完善。侯友宜也向現場民眾致意，肯定民眾配合紙錢集中焚燒、紙錢減量及封爐政策，與市府一起為減碳、減少PM2.5、及改善空氣品質而努力。

民政局長柯慶忠表示，為服務各公墓及納骨塔掃墓祭祖人潮，市府動員高達1200人次以上人力，除設置掃墓服務站提供各式掃墓工具，各區接駁專車自3月23日起，累計已接駁超過5000車次，隨招隨停的接駁方式，讓民眾免去塞車之苦，節省許多寶貴時間。

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳 侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供）

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜慰勉工作人員。

另外，警察局及各轄區派出所並派員於各墓區路口，或交通易壅塞處進行管制，維護墓區交通秩序；消防局消防車也進駐公墓巡邏戒備，並提供水袋防災滅火；同時各公所發放抹草皂及紙錢回收專用袋，鼓勵民眾配合紙錢集中焚燒，統由環保局載運至焚化爐燃燒，降低空氣污染。

柯慶忠說，為體恤民眾清明祭祀辛勞，今年也結合視障按摩小站進駐服務站，6日在八里慈恩納骨塔及中和納骨堂，7日在新莊生命紀念館，從上午8時到下午1時為民眾免費按摩、消除疲憊。

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳 侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供）

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜慰勉工作人員的辛勞及付出。

ET快訊
快訊／4/22起「帶肉品」赴日未申報　最重罰百萬、關3年
吃屎哥嗆炸總統府「人生最後一戰」！2小時被上銬　慘況曝光
今年遊土耳其！婆婆每年「4紅包+2旅遊」超疼3媳婦　孫女超羨
孕婦那邊癢狂抓！醫撥開驚見「染血菜花田」　夫疑被綠真相曝
掃墓驚見祖墳「骨甕外露」噴滿垃圾　子孫心痛：X爆鄉公所

關鍵字：新北,清明,掃墓,納骨堂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

清明節祭祖掃墓服務佳　侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

清明節祭祖掃墓服務佳　侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員

清明連假強力掃蕩肅清不法　蘆洲警2天逮20人違法零容忍

台南清明連假雜草公墓火警　比去年同期少60多件

有人帶我去公墓玩！？失智老婦走失　歸仁警墓園尋獲急送醫

日客為紀念平成年代單車環島 「破風」卡路中暖警打氣助上路

高雄下水道工程被講成路平　真相是全為保護「咕咾石溝渠」！

飛車搶奪案發3小時破案　天還沒黑人就被逮進警局

如臨大敵！彰化縣政府「救果樹」　荔枝椿象卵片收購提高到3元

天后宮捐救護車取名「玉三聖母號」　提升嘉市救護量能

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

快訊／4/22起「帶肉品」赴日未申報　最重罰百萬、關3年

《與惡》10大超殘酷金句！「再該死也有人權，這是人生而平等的權利。」

SBL／最後一戰不只練兵　富邦針對台銀打法操2天

前進東京奧運　世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

追女友「告白關鍵」靠劉在錫！　李光洙：我的戀愛軍師

SBL／本季首戰也是最後一場　李盈鋒繳生涯新高

清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

SBL／台銀球季最末役輸球　戰績差韋陳明自認領導無方

狂撒50包吸管喝奶茶！　美麗妄娜被惡評灌爆…回應：我是為了大家開心

地方熱門新聞

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

高雄路平被讚　真相是保護咕咾石..

小林村案擬編3200萬賠償…村..

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

大甲媽祖起駕宴萬人擠爆！王金平..

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

2019桃園彩色海芋季登場

失智婦走失　歸仁警墓園尋獲急送..

社團校友七步舞　重溫兒時回憶

毒蠍椒乾塞童嘴　伊甸師遭批惡劣

千棵桑葚免費採　清明連假好去處

彰化縣拼了　荔枝椿象卵片收購3..

台南永安橋下發現一女屍　警籲親..

更多熱門

相關新聞

祖墳變垃圾場！全家掃墓一看傻眼

周姓男網友在臉書貼出數張照片，痛批廢棄物廠商喪盡天良，不僅在他家祖墳傾倒大量垃圾，還導致墳體破損、骨甕外露，讓一家人看了很心痛。許多網友看完也傻眼，紛紛直呼這種行為實在太缺德，「一定會有現世報。」

蘆洲警查獲毒品、公危等案20人

台南清明雜草公墓火警　比去年同期少

捕獲賴清德掃墓　賴：相信民主

彰化清明43起火災　籲：四不二記得

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被瘋傳：別再分享了

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

胖虎「拍片批館長弱智」被告！結果出爐

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

復健師突撂台語「電療死好」病患傻住

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面