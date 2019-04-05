▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月5日是清明節，市長侯友宜一早就到五股孝恩納骨堂及新莊生命紀念館上香祭祀，並視察清明掃墓服務情形，同時慰勉工作人員的辛勞及付出，讓民眾能在舒適的環境中慎終追遠，緬懷先人。

侯友宜表示，清明節是國人慎終追遠的重要節日，新北市掃墓人潮年年破百萬，市府從3月份就投入大量人力完成公墓除草，清明節前更廣設157處祭祀服務站、舉辦23場納骨塔法會，同時提供48條接駁路線，減輕民眾掃墓祭祖的負擔。

▲ 侯友宜到新莊第一公墓上香祭祀。

侯友宜並指示，清明祭祖是許多家族一年一度的大事，市府除要以民眾的需求設想，有不足的部分也一定要檢討改善，讓每年的清明祭祀服務工作更加完善。侯友宜也向現場民眾致意，肯定民眾配合紙錢集中焚燒、紙錢減量及封爐政策，與市府一起為減碳、減少PM2.5、及改善空氣品質而努力。

民政局長柯慶忠表示，為服務各公墓及納骨塔掃墓祭祖人潮，市府動員高達1200人次以上人力，除設置掃墓服務站提供各式掃墓工具，各區接駁專車自3月23日起，累計已接駁超過5000車次，隨招隨停的接駁方式，讓民眾免去塞車之苦，節省許多寶貴時間。

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜慰勉工作人員。

另外，警察局及各轄區派出所並派員於各墓區路口，或交通易壅塞處進行管制，維護墓區交通秩序；消防局消防車也進駐公墓巡邏戒備，並提供水袋防災滅火；同時各公所發放抹草皂及紙錢回收專用袋，鼓勵民眾配合紙錢集中焚燒，統由環保局載運至焚化爐燃燒，降低空氣污染。

柯慶忠說，為體恤民眾清明祭祀辛勞，今年也結合視障按摩小站進駐服務站，6日在八里慈恩納骨塔及中和納骨堂，7日在新莊生命紀念館，從上午8時到下午1時為民眾免費按摩、消除疲憊。

▲ 清明節祭祖掃墓服務佳，侯友宜慰勉工作人員的辛勞及付出。