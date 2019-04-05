台南清明連假雜草公墓火警　比去年同期少60多件

▲台南市在清明連假雜草公墓火警發生件數比2018年同期減少60多件，展現市府團隊高效能的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明期間雜草公墓火警攀升時，往往造成消防人員疲於奔命，台南市長黃偉哲特別重視此狀況，今年指示市府各局處通力合作以減少災害發生，4月4日、5日清明連假至5日傍晚，雜草公墓火警發生件數112件，比2018年同期減少60多件。

2019年清明節前，由民政局及各區公所預先進行公墓除草及清運工作，減少可燃物的堆積，消防局除了針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，亦積極進行防火宣導，對於發生火災頻率較高之墓區及時段，規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並提供水源，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

2019年清明連假統計至5日傍晚5時許，雜草公墓火警發生件數112件，比2018年同期171件少60多半。台南市消防局長李明峯指出，這是市府團隊共同努力的成果，較去年減少。

消防局指出，消防局事前也因應購買輕型消防衣，也增購很多輕型消防裝備，加上上週的防火示範演練，展現市府團隊高效能的成果，借由降低災害之傷亡與損失，使台南市成為宜居城市。