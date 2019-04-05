▲▼ 蘆洲警清明連假強力掃蕩不打烊，查獲毒品、公危等案20人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲警分局配合市府安居三箭（治安、公安、交安），展現警察打擊犯罪決心，於4月3、4日晚間執行「閉鎖式」、「區域聯防」擴大臨（路）檢勤務, 績效卓著,共查獲毒品4件4人、毒品通緝2人、賭博1件10人、公共危險2件2人、公共危險通緝1人、侵佔通緝1人，警方極力保障民眾安居樂業的生活環境，讓市民有感。

警方4月3、4日連續2天晚間，特別針對蘆洲區三民路，長榮路、集賢路口等幹道、及好樂迪KTV、週遭養生館、釣蝦場等治安要點，採取「閉鎖式」戰術全面檢攔行經人車，讓不法份子無所遁形，由於有超萌吸晴的警犬加入執勤，且聲勢浩大，引起好樂迪KTV客人好奇圍觀。

警方表示，兩天下來共查獲二級級毒品4件4人、毒品通緝2人、賭博1件10人、公共危險2件2人、公共危險通緝1人、侵佔通緝1人，績效豐碩 。

蘆洲警分局長陳杏結表示，本次臨檢勤務針對路口特性，並統合偵查隊，保安大隊、刑警大隊（警犬）及各派出所等優勢警力，在路檢點展現嚴密執法力道與強度，希望能有效發揮打擊犯罪震懾不法功能，壓制各項犯罪行為的囂張氣燄。