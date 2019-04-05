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不怕關最大啦！嗆中監要抓就來　謝龍介：阿扁是跟小英「叫牌」

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▲▼前總統陳水扁發文祝福韓國瑜能夠代表國民黨參選2020總統。（圖／翻攝臉書）

▲日前藍營頻頻以各種手段要將前總統陳水扁「關回去」，陳水扁反嗆，「人若不怕關最大啦，要抓就來」。（圖／翻攝臉書）

突發中心／綜合報導

前總統陳水扁因涉貪汙，被判處有期徒刑20年，但2015年因獲保外就醫暫時出獄，中監也祭出「四不規定」規範，孰料他卻屢踩紅線。日前國民黨立委頻按鈴提告，要求把陳水扁關回去，對此陳水扁大嗆「人若不怕關最大啦，要抓就來」，還預告5月9日參加餐會將上台、演講、談政治、受訪，擺明挑戰中監規定。對此，台南市議員謝龍介認為，這是陳水扁、蔡英文的聯手大戲，先是英關扁助連任，最後再特赦陳水扁。

陳水扁自2015年獲保外就醫至今已4年多，期間除了頻頻透過臉書粉絲專頁「新勇哥物語」評論政治外，還出席餐會致詞、在兒子陳致中的造勢場合中上台，屢踩紅線。3月9日為輔選台南立委補選候選人郭國文還錄影公開力挺；同月26日更開直播對高雄市長韓國瑜進行長達25分鐘的政治批評。

▲▼ 國民黨立委告法務部瀆職 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委告法務部長蔡清祥等官員瀆職 。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨立委費鴻泰、黃昭順1日到台北地檢署控告法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠、中監典獄長邱鴻基，未把陳水扁關回去涉嫌瀆職，質疑「陳水扁在外面做網紅，你們不知道嗎？」；國民黨台中市立委參選人洪嘉鴻、市議員黃馨慧2日也到中檢按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基瀆職，認為「阿扁思路清晰、講話有力、手也不抖，身體健壯」，時常透過臉書直播，明顯違反保外就醫受刑人管理規則。

國民黨台南市議員謝龍介在3月舉行的台南立委補選中落敗，他4月2日控告陳水扁和前行政院院長賴清德違反選罷法，認為2人選前私下交換條件，由陳水扁公開幫郭國文助選，賴清德則在選後呼籲「扁助選有功，馬上特赦」，私相授受，要求陳水扁出庭說明。

▲▼ 謝龍介 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台南市議員謝龍介控告前總統陳水扁、前行政院長賴清德涉嫌違反《選罷法》。（圖／記者劉昌松攝）

面對藍營頻頻出招，陳水扁3日凌晨在臉書上回擊，強調自己從未從事競選造勢活動，也沒有接受媒體攝影採訪，是馬政府的前法務部長羅瑩雪說他保外就醫也可以投書上臉書，那是憲法保障的言論自由；而賴清德這一年多來根本未跟他見面，何來交換條件？特赦阿扁更是賴清德從市長到閣揆，從政論性節目到國會殿堂，甚至出訪國外，都是同一主張，與任何選舉無關。

扁並預告5月9日凱達格蘭基金會感恩募款餐會，他不僅要出席，還會上台演講、談政治，會後還要接受媒體採訪及攝影，嗆聲「人如果不怕關最大啦，要抓就來」，希望大家陪伴他「人生最後一個公開活動」。

▲▼陳水扁。（圖／記者張一中攝）

▲陳水扁2018年出席凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會。（圖／記者張一中攝）

針對陳水扁的強硬回擊，國民黨台北市議員羅智強反倒認為，「陳水扁哪裡是在反撃藍營？他是在反撃蔡英文好不好？」，他指出，賴清德主張「特赦阿扁」，但拋出後蔡英文卻「鳥都不鳥」，所以陳水扁乾脆「放大絕」，直接挑戰中監的四大規定，要看蔡英文有沒有膽量把他抓回去關。蔡英文如果不抓，就被看破手腳，接下來陳水扁愛怎樣就怎樣；如果抓扁回去，5月9日果真成為扁最後公開活動，「陳水扁一入獄，看扁迷會不會把蔡英文的總統府給拆了！」這一招狠絕高，「蔡英文，接招吧！」

2018九合一大選前，曾精準預測選情被外界封為龍介仙的謝龍介認為，綠營現在是在走險中求勝的招數，像是陳水扁突然表示5月9日是「人生最後一場公開活動」，明顯就是向總統蔡英文「叫牌」，如果不特赦阿扁，扁迷就要去支持賴清德，蔡英文現在一定很頭痛，但是如果特赦，基本盤就可以保住，這些動作可能是大家在演一齣戲，阿扁這一齣也在演假的，一切盤算都是為了2020大選。

▲國民黨謝龍介在「綠到出汁」的民進黨傳統大票倉逆轉勝，擊敗民進黨郭國文，贏得這項指標性的勝利，成功複製「韓流」模式及主打「拼經濟、發大財」的選舉策略，是謝龍介勝選的兩大關鍵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

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關鍵字：謝龍介,陳水扁,中監

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