服務處遭恐嚇「北港花生為你準備」　謝龍介爆氣：要開槍就儘管來啦

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介。（圖／記者林悅攝，資料照）

社會中心／綜合報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介在台南市北區的服務處，4日上午被人貼紙條恐嚇，內容寫著：「謝龍介與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲。」由於花生意指子彈，疑似遭恐嚇開槍，服務處趕緊向警方報案，也已調閱監視器鎖定一名男子。

▲謝龍介辦公室被人用紙條「北港花生」恐嚇。（圖／翻攝畫面）

「謝龍介與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲。」謝龍介位於台南市海安路3段的服務處，鐵門遭人貼上一張白色紙張，內容用黑筆寫著威脅話語的紙條。由於「花生」暗喻「子彈」，服務處見狀後擔心謝龍介的安全，趕緊報警。

警方調閱監視器發現，2日晚上8時許一名騎著單車的男子前往張貼，目前已鎖定這名男子。涉及恐嚇罪、且對象是民間代表，台南市警察局已派刑警大隊及第五警分局組專案小組調查，全力偵辦中。

▲謝龍介遭恐嚇氣炸。（圖／東森新聞）

面對恐嚇威脅，謝龍介在東森節目《關鍵時刻》與中天節目《新聞龍捲風》爆氣大嗆，「我不害怕啦！尤其面對狠又強，加上沒天良的政黨，要開槍就儘管來，不要給我貼那些有的沒的，我等你！」「準備花生是怎樣？子彈就說子彈，會來開槍，就不用來貼紙條了，他們連飛機飛過去都不敢開了。路上有監視器，隨時都可以來，台獨很勇敢，就站出來！」