　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

服務處遭恐嚇「北港花生為你準備」　謝龍介爆氣：要開槍就儘管來啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員謝龍介質詢時任代理市長李孟諺「台海爆發戰事，有7成以上台灣青年願意為台而戰」民調的可信度。（圖／記者林悅攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介。（圖／記者林悅攝，資料照）

社會中心／綜合報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介在台南市北區的服務處，4日上午被人貼紙條恐嚇，內容寫著：「謝龍介與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲。」由於花生意指子彈，疑似遭恐嚇開槍，服務處趕緊向警方報案，也已調閱監視器鎖定一名男子。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介被人用紙條「北港花生」恐嚇。（圖／翻攝畫面）

▲謝龍介辦公室被人用紙條「北港花生」恐嚇。（圖／翻攝畫面）

「謝龍介與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲。」謝龍介位於台南市海安路3段的服務處，鐵門遭人貼上一張白色紙張，內容用黑筆寫著威脅話語的紙條。由於「花生」暗喻「子彈」，服務處見狀後擔心謝龍介的安全，趕緊報警。

警方調閱監視器發現，2日晚上8時許一名騎著單車的男子前往張貼，目前已鎖定這名男子。涉及恐嚇罪、且對象是民間代表，台南市警察局已派刑警大隊及第五警分局組專案小組調查，全力偵辦中。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介被人用紙條「北港花生」恐嚇。（圖／東森新聞）

▲謝龍介遭恐嚇氣炸。（圖／東森新聞）

面對恐嚇威脅，謝龍介在東森節目《關鍵時刻》與中天節目《新聞龍捲風》爆氣大嗆，「我不害怕啦！尤其面對狠又強，加上沒天良的政黨，要開槍就儘管來，不要給我貼那些有的沒的，我等你！」「準備花生是怎樣？子彈就說子彈，會來開槍，就不用來貼紙條了，他們連飛機飛過去都不敢開了。路上有監視器，隨時都可以來，台獨很勇敢，就站出來！」

ET快訊
韓國瑜上任道路挖空細膩鋪平！高雄人感動淚：沒看過這新工法
台北男大生醉倒遭性侵！信義區夜店門口被撿　回來一見友人崩潰

關鍵字：謝龍介,北港,北港花生,恐嚇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警界雙胞胎「年齡差360秒」聯手抓壞人！又差360天考上警佐班

他檢舉軍車國道狂飆「開180都追不上」　警吐槽「你也超速」犯公共危險罪要移送

快訊／板橋姪女感情糾紛談判叔助陣　3男頭破血流送醫

史上最大婚外情！先生愛上酒店女離家58年　「正宮 +小三」超過160歲

大陸老婆超冷淡...撈百萬元後落跑搞失蹤！他苦等3年心寒離婚

服務處遭恐嚇「北港花生為你準備」　謝龍介爆氣：要開槍就儘管來啦

口袋翻出摩鐵發票…高學歷妻扮偵探逮偷腥夫　小三冷回3字「不起訴」

「催情水」摻白開水秒倒　她到網友家…醒來只剩內褲

台北男大生醉倒遭性侵！信義區夜店門口被撿　回來一見友人崩潰

就是他們！邊開車邊朝BMW狂開8槍　受害車主：誤會一場

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生的QQ

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

警界雙胞胎「年齡差360秒」聯手抓壞人！又差360天考上警佐班

他檢舉軍車國道狂飆「開180都追不上」　警吐槽「你也超速」犯公共危險罪要移送

快訊／板橋姪女感情糾紛談判叔助陣　3男頭破血流送醫

史上最大婚外情！先生愛上酒店女離家58年　「正宮 +小三」超過160歲

大陸老婆超冷淡...撈百萬元後落跑搞失蹤！他苦等3年心寒離婚

服務處遭恐嚇「北港花生為你準備」　謝龍介爆氣：要開槍就儘管來啦

口袋翻出摩鐵發票…高學歷妻扮偵探逮偷腥夫　小三冷回3字「不起訴」

「催情水」摻白開水秒倒　她到網友家…醒來只剩內褲

台北男大生醉倒遭性侵！信義區夜店門口被撿　回來一見友人崩潰

就是他們！邊開車邊朝BMW狂開8槍　受害車主：誤會一場

學媚術救婚姻！　人妻「紅酒摻經血」給出軌老公喝…14天後結局感動淚

中美經貿第9輪磋商「有巨大進展」！川普：達協議後會晤習近平

日本「美少女戰士製冰盒」太夢幻！彎月神杖在家就能做　還能變出愛心巧克力

世桌賽種子名單出爐　大陸包辦男女前三、鄭怡靜女單第七

LINE打假訊息來真的　有疑問就「舉手」告訴「LINE謠言查證」

建商最討厭的人！驗屋師到府抓漏洞　月薪從26K到年收破百萬元

「LINE官方帳號2.0」上線倒數　改版背後原因曝光

超肥！2份潤餅=1便當　「抽換食材」熱量爆減...還不快照做

地震發生「這樓層最容易倒」　專家3點救命：躺床上比較安全

先探／載板三雄同聲讚好

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

社會熱門新聞

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍..

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性..

治安紅燈！中和男開車隨機朝BM..

「先救牠再救我！」新竹男火場先..

惹到地下署長　役男遭霸凌推下樓

「催情水」秒倒　她隔天醒來只剩..

小二男童拿書丟老師　阿公氣炸吊..

快訊／BMW停紅燈遭人連開8槍..

BMW男找車位被賓士猛開8槍…..

服務處遭恐嚇準備花生　謝龍介爆..

他檢舉軍車狂飆追不上　警吐槽：..

護理師整脊慘淪SOD　開房間「..

妻見「摩鐵發票」扮偵探逮人　被..

即／北市內湖男子墜樓　倒臥人行..

更多熱門

相關新聞

謝龍介：2020恐出現「蔡柯配」

2020總統大選話題不斷，國民黨台南市黨部主委謝龍介在政論節目「關鍵時刻」中表示，因為綠營現在走的是險中求勝之招，如果特赦前總統陳水扁，深綠的基本盤就保住了，剩下還有誰可以分到韓國瑜的票？當然是台北市長柯文哲，這也是險中求勝之招，所以「蔡柯配」是有可能的。

謝龍介誇賴清德「硬話軟講」　手上有東西

林智鴻控遭私訊恐嚇　警抓人「非特定」立場

恐嚇議員「殺全家」　IP來自境外

提告賴清德、陳水扁　純然是杜撰與想像

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、強仁都在

治安紅燈！中和男開車隨機朝BMW狂開8槍

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面