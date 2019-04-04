共機越線北港武德宮「神預言」超準　曾降文英國脫歐、南海紛爭

▲北港武德宮年初開出的籤詩，精準預測台灣現況。（圖／翻攝自Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

地方中心／綜合報導

有財神爺祖廟之稱的雲林北港武德宮，2019年2月初時，採「扶鸞出籤詩」的方式降文國運籤詩，籤詩中「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」當時被外界解讀為兩岸關係在這一年恐更加緊張，但會在神明的幫助下化解危機。時隔2個月，果然發生共機越線事件，恰恰印證詩文說法，讓不少信徒都認為籤詩神準預言了此事。

據了解，扶鸞出籤詩是指神靈藉由鸞生在木板或沙盤上寫出字跡，接著由一旁的唱生清楚的覆誦出來，神靈確認無誤後再由筆生抄錄成一篇七言詩文。鸞生、唱生、筆生3人，合稱為「三才生」，而扶鸞可說是人與神溝通的一種橋樑。

▲雲林北港武德宮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

當時武德宮主委林安樂認為，國運籤詩開頭就指出兩岸的關係會比以往更敏感，不過神明會幫忙化解危機，兩岸問題將會迎刃而解；第二段的「春風化雨化甘霖」、「江浪滾滾納門戶」點出即將到來的春天會呈現多雨天氣，「夏耕國貿盈氣塑」代表今年夏天會很炎熱，「冬凜華夏九宮排」則是暗指兩岸互動有可能會在冬天發生具影響力的變化。此外，「士俊才郎工商利」代表今年士、工、商的表現都不錯，但農業方面則需要多加注意。對照台灣現況真可說是「神預言」。

▲2019年運鸞文。（圖／北港武德宮提供）

林安樂在個人臉書上更補充其他年運鑾文的精準預測，包括2014歲次甲午，年陽曆5月中越爆發南海紛爭，在幾個月前的大年初一，武德宮年運鸞文夏季的部分開出「夏鳴啼驚人不離，福屆祥慶蹄未休，神州九島始作題，塵囂煙起休作觀」，他解釋，神州自然是指大陸，九島則是南海中舊稱南沙群島之九個島嶼，而中越的南海糾紛，就是始於1933年，法國趁中日戰端而佔領九島種下的遠因。

除此之外，還有2016歲次丙申，內壇從大年初一到英國脫歐公投前三次指示日圓走勢，尤以第三次，英國脫歐公投前一周所示的點位與當時的日圓價位相差非常懸殊，上再示「瞬破」二字，唯有脫歐公投結果與市場預期不同才能造成如此大的震盪，林安樂直言「世界大勢的演化，盡在武財公指掌之間」。

▲武德宮神預言不只共機越線這一件，還曾預言英國脫歐、南海危機。（圖／翻攝自Facebook／林安樂）

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