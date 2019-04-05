特赦扁內幕曝光！彭明敏爆：蔡英文當面拒絕我「現在不可能」

▲蔡英文拒絕特赦陳水扁。（合成圖／翻攝陳水扁臉書、記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

特赦前總統陳水扁的的議題，一直是每個民進黨執政者的問題之一。總統府前資政彭明敏接受媒體訪問時，曝光總統蔡英文曾當面拒絕他要特赦陳水扁的事，「現在不可能解決。」

根據《蘋果新聞網》報導，彭明敏表示，2016年9月6日他和總統府前資政吳澧培、總統府國策顧問黃天麟共3人，受邀入府和蔡英文會面，他建議蔡英文，「陳水扁的事沒趕快解決不好，將來爆發很麻煩」，但蔡英文卻回「現在不可能解決。」

彭明敏說，同席的吳澧培提問，「為何什麼現在不可能？」蔡英文回說，現在她有好幾個戰場，若再處理陳水扁的事情就要另開一個戰場，現在她沒有辦法再開另一個戰場，所以現在無法解決此事。

彭明敏也說，當初蔡英文也答應接任行政院長的賴清德要處理特赦陳水扁，「但賴清德當行政院長一年多，蔡總統說要處理都沒有處理，這要了解到底是誰沒有意思要處理這個問題」。彭認為，感覺是蔡總統沒有意思要處理。

媒體也問，是否因為特赦扁議題而拒絕接總統府資政，彭明敏回應，不接資政的原因有很多，「我對蔡總統的各種作風不一定能認同，所以我做資政會很麻煩，意見不同就常說這個不行那個不行，這樣也沒意思。」

▲彭明敏。（資料照／記者李毓康攝）