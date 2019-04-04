瀕危石虎500→10000隻！苗議員：太多才會跑到路上被車撞...網罵翻

地方中心／綜合報導

石虎是台灣僅存的原生貓科動物，但如今這種保育類野生動物卻因生態開發面臨生存危機，根據專家近兩年的研究估計，全台大約僅剩500隻左右，其中約7成棲息於苗栗縣淺山地區。近來因道路開發，不斷傳出石虎遭路殺的事件，引發外界關注，但苗栗縣議員韓茂賢卻說「石虎有一萬隻太多了，才會跑到路上被路殺」，一席話引發熱議。

▲▼苗栗縣議員韓茂賢說，石虎有一萬隻太多了才會跑到路上被路殺。（圖／翻攝自Facebook／捍衛苗栗青年聯盟，下同）

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苗栗縣議員韓茂賢日前在一場由苗栗縣政府所舉辦的座談會上表示，「我從來不認為說，訂了一個石虎保護區石虎就會多，我們以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也是到處有」，並提到，10年前有人稱苗栗縣境內有500隻石虎，根據他的計算，第1年有500隻，第2年變成750隻，第3年變1050隻，第4年就會變成1500隻，第5年之後每年乘以1.5的成長，「到現在我看應該會超過上萬隻了吧？」

根據韓茂賢的計算，他對石虎路殺事件頻傳做出解釋，「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞」，他表示，為了防止路殺事件，苗栗縣政府在資源匱乏的情況下，所有的重大建設又被保育團體要求要做安全措施，以防石虎命喪車輪，「可是石虎卻太多了才跑到路上來，怎麼辦？難道可以叫各位不要開車經過道路嗎？」

這一席話被PO上臉書粉絲專頁「捍衛苗栗青年聯盟」後引發熱議，不少網友紛紛留言，「人被撞死也是因為太多了？」、「所以台灣現在有2400萬人，明年就變成3600萬，後年變成5400萬，10年後就有13億8千萬人喔」、「希望修法以後任何參選人，需檢附智力測驗分數嗎？」

還有許多苗栗人也忍不住發聲「身為苗栗人深感抱歉，這種智商的議員怎麼會出現，我都有回去投票呀！」、「苗栗縣議會不意外啊！反正什麼咖只要拿著黨證就能選選得上的地方」、「苗栗都專選爛咖啊，住了20年早已習慣」、「超氣的，身為苗栗人覺得有夠悲哀」。

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