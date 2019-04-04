　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超幸運的！財政部公布1、2月期統一發票中獎清冊，共有20張千萬特別獎，其中1張由彰化基督教醫院5樓萊爾富超商開出，只花30元買1瓶優格就中千萬元大獎，中獎人是誰的猜測傳遍整個彰基，彰基副院長周志中說，可以確定得獎人就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員都有可能。

▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

請繼續往下閱讀...

根據中獎清冊記載，這張對中千萬元特別獎的發票，購物時間是1月4日上午7點38分，購買品項是35元的優格，但因為彰基優惠員工價為30元，彰基副院長周志中證實說，應該沒錯就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員。

▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基副院長周志中證實說，應該沒錯就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從財政部公布中獎以來，「千萬得主是不是你」，變成了院方口耳相傳互相詢問的一句話，看得出來喜悅都帶在臉上，有醫護人員猜測，根據消費時間，有可能是值夜班或清晨要交班護理師，幸運得到大獎。

彰基員工紛紛拿出放在抽屜的發票兌獎、就連周志中也拿出一大疊發票猛對獎，結果連200元都沒中「全部槓龜」，讓醫護人員都嚷嚷說「一定要常常去5樓超商買東西，沾沾喜氣，說不定下一期千萬得主就是我喔」，還可為此獲得一筆意外之財。

【其他新聞】

15元買報紙成千萬富翁！1-2月發票中獎清冊出爐　開出20張創新高

1-2月20張千萬中獎發票明細出爐　7位花不到百元就中大獎

ET快訊
女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」畫面曝噁
《復仇者4》黃牛票炒到28萬！「預售網癱瘓」粉絲怨
「年收上億」老闆改當Uber司機！載完第一趟...路邊爆哭

關鍵字：彰基,護理師,統一發票,中獎,千萬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

激烈一半遭輾死！蟾蜍腳軟「上下交疊」一起死超淒美　高雄哥笑噴：爽升天

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

激烈一半遭輾死！蟾蜍腳軟「上下交疊」一起死超淒美　高雄哥笑噴：爽升天

停車場見「起秋雨刷」！妹子驚問：要幹嘛　老司機狂笑...內行卻戰翻了

更新／清明節國道雙向都塞！交通量暴增1.5倍　注意5地雷路段、時段

新莊水泥封屍！小姑頭骨碎爛「人塚整晚敲不開」怨念深　禮儀師香一拜…裂了

「年收上億」大老闆改當Uber司機！載完第一趟...停路邊爆哭20分鐘

女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」噁炸　網狂起雞母皮

國道空拍大塞車如縮小版玩具車　網驚呼：正港車龍超壯觀

「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

《台灣媽祖與馬祖》節目入圍艾美獎　主持人狂喜「歡迎媽祖來美國」

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一半

哈利、梅根「專屬帳號」開通癱瘓IG！　6小時打破姜丹尼爾世界紀錄

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink：這個才對啦～

奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話了！

中職／蔡齊哲7K生涯代表作　兄弟2比0勝統一

兩德統一29周年　東西部仍存在結構性差距「93%大企業在西部」

玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳

邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！

「絲襪快被摸破了啦」　系主任左手敬酒右手掐臀性騷女校友

日職／陳冠宇中繼4局無失分　西武本田圭佑生涯首勝

生活熱門新聞

女大生徵伴文：帥的話可以OO

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

冷掉薯條重生　回春5吃法網瘋傳

載完第一趟　Uber司機路邊哭..

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

09：56台東規模5.2地震　..

台大女獸醫超正！單身狗都生病了

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

瀕危石虎路殺頻傳！議員：太多才..

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出..

光世代4月起降價　342.1萬..

更多熱門

相關新聞

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

母湯啦！台中一名男網友上月30日去看牙醫，看診結束後被醫生建議「不要吃太硬、太黏的食物」，他也隨意開玩笑一句話，意外暴露自己「男男樂趣」，逼得診間瞬間一陣尷尬，下秒醫師、護理師互看全噴笑，也讓網友祝福說「恭喜勇敢出櫃了。」

1-2月發票千萬大獎中獎清冊出爐

20張千萬中獎發票明細出爐

統一發票千萬中獎　20張

阿嬤噎到！店家護理師女主管、救生員店員救命

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

女老師傳裸照調請男友　照片流出反求償9000萬

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

小米掃地機器人4／4限時10元

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面