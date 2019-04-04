財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超幸運的！財政部公布1、2月期統一發票中獎清冊，共有20張千萬特別獎，其中1張由彰化基督教醫院5樓萊爾富超商開出，只花30元買1瓶優格就中千萬元大獎，中獎人是誰的猜測傳遍整個彰基，彰基副院長周志中說，可以確定得獎人就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員都有可能。

請繼續往下閱讀...

根據中獎清冊記載，這張對中千萬元特別獎的發票，購物時間是1月4日上午7點38分，購買品項是35元的優格，但因為彰基優惠員工價為30元，彰基副院長周志中證實說，應該沒錯就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員。

▲彰基副院長周志中證實說，應該沒錯就是彰基內部員工，醫生、護理師或行政人員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從財政部公布中獎以來，「千萬得主是不是你」，變成了院方口耳相傳互相詢問的一句話，看得出來喜悅都帶在臉上，有醫護人員猜測，根據消費時間，有可能是值夜班或清晨要交班護理師，幸運得到大獎。

彰基員工紛紛拿出放在抽屜的發票兌獎、就連周志中也拿出一大疊發票猛對獎，結果連200元都沒中「全部槓龜」，讓醫護人員都嚷嚷說「一定要常常去5樓超商買東西，沾沾喜氣，說不定下一期千萬得主就是我喔」，還可為此獲得一筆意外之財。

【其他新聞】



►15元買報紙成千萬富翁！1-2月發票中獎清冊出爐 開出20張創新高



►1-2月20張千萬中獎發票明細出爐 7位花不到百元就中大獎