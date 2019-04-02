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阿嬤噎到！嘉義林聰明沙鍋魚頭「護理師女主管、救生員店員」聯手救命

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奶奶噎到！嘉義林聰明沙鍋魚頭「護理師女主管、救生員店員」聯手救命。（圖／翻攝「嘉義林聰明沙鍋魚頭」臉書）

▲店家說，感謝醫護單位與分店同仁協助，也感謝在場其他用餐顧客體貼配合。（圖／翻攝「嘉義林聰明沙鍋魚頭」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名阿嬤客人到「嘉義林聰明沙鍋魚頭」光華分店用餐，疑似呼吸道噎到異物哽塞。領有救生員執照的張姓8年級生男店員，以及具有護理師背景的林姓7年級女主管，立刻聯手搶救，所幸奶奶送醫後沒有大礙。

店家在臉書粉絲團說，事發於3月30日下午，當奶奶同行親友告知店員，奶奶疑似呼吸道噎到異物哽塞。張姓同仁立即上前關心，打電話叫救護車，並在救護電話指引下實施哈姆立克急救法。

請繼續往下閱讀...

另外，店員隨即通知總店主管，該林姓7年級女主管具有護理師背景，火速前往現場，抵達立刻檢視奶奶狀況意識模糊、進入短暫昏迷狀態，手摸測不到脈搏時立刻決定CPR。

▼林聰明沙鍋魚頭十分有名，現在有本店和光華分店兩間店。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

▲▼嘉義林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者陳俊宏攝）

同仁們立刻將桌椅移開，並協助拿紙箱鋪地讓奶奶躺下，在林女指揮下立刻進行緊急CPR按壓等待救援，緊接外場同仁引導救護車人員擔架抵達；此時，奶奶已有恢復意識，順利將人送上救護車前往醫院就醫觀察。

不久後，奶奶的親友來電告知致謝店員的關心，表示送醫後已恢復平安無事，在醫院評估後可返回台北。店家說，感謝醫護單位與分店同仁協助，也感謝在場其他用餐顧客體貼配合。店家也在粉絲團貼出哈姆立克法和成人心肺復甦術步驟，給網友們參考。

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關鍵字：嘉義林聰明砂鍋魚頭,護理師,救生員

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