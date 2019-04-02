1-2月發票千萬獎20人中獎　7人花費百元以下即中獎

▲108年1-2月期，千萬大獎有20張中獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（2）日下午將公布2019年1-2月統一發票中獎清冊，財政部透露，本期千萬獎張數高達20張，為史上最多；2百萬特獎則有11張，領獎期限從今年4月6日至7月5日止。其中有5人花費不到百元，即中千萬大獎，有民眾只花15元買報紙就中千萬，堪稱本期最幸運的中獎人。

其中新加坡一睿智會股份有限公司買飲品券55元、新北市汐止祥雲街的全家便利商店買菸品85元、苗栗苑裡鎮西勢里的中油花80元加油、彰化市光南里南校街買優葛花費30元、小7的在嘉義市水上鄉的新兆軒門市只花15元買報紙就中千萬大獎、台東關山鎮里龍里的統一超商買繳交手續費60元、台南市仁德區二行里中正西路的19-1號的便利商店買飲料55元、共計7張花不到百元即中千萬元大獎。

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2019年1-2月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎「00106725」；200萬特獎「90819218」；20萬頭獎3組號碼分別為「13440631」、「26650552」、「09775722」，本期增開六獎2組為「809」、「264」。

根據目前廠商個別發布的訊息，超商雙雄小7跟全家共開出5組特別獎1000萬元，以及特獎200萬元共5組 。有民眾只在嘉義水上鄉小7的新兆軒門市只花15元買報紙就中千萬大獎，真的很幸運。全家便利商店本期中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元，其中在全家花費最少的，是在台南的全家仁德二仁店購買55元保健食品就中大獎；另一位消費者，則是於汐止祥雲店花費85元購買民生用品。

▼1-2月中獎發票明細。（圖／取自財政部，點圖可放大）