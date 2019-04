信任好友竟是偷拍「攝」狼　她裸體被看光慘被偷拍1年

▲男子竟然在好友家安裝針孔鏡頭,用手機即時監看對方家內情況。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國佛州一名55歲退休老兵竟然在朋友家偷裝針孔,偷窺對方一家長達一年,而且手機裡還發現無數張兒童色情圖片。受害女子得知真相後十分震驚,沒想到自己最信任的人,竟然是一名偷窺變態。



居住在佛州普蘭特城(Plant City)的55歲老兵薩姆納(Terry Sumner),上月5日被人發現在女性友人家中安裝針孔,還以無線網路監控設備即時觀看對方屋內的一舉一動,行徑十分變態。

受害人表示,薩姆納被他們一家人視為家族好友,平時可以隨時進入他們家中,還擁有他們家無線網路、警報器、車庫門和家門的密碼,後來發現對方藉由手機充電為由,將偷拍鏡頭悄悄插在家中其中一個插頭,並意識到自己時常在該區域裸體。

薩姆納被捕後坦承,他從2018年開始裝鏡頭偷拍,使用手機上的一個App即可直播觀看對方家中活動。警方上月26日搜索薩姆納的家,又在他手機中發現上百部影片以及數張兒童色情圖片,且目測其年紀約為11歲,目前依1項擷取電匯、口頭、電子通訊罪,24項藏有兒童色情物品與製造兒童色情物品、以及猥褻等罪被起訴中。

