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醫院產房驚藏「針孔攝影」！1800孕婦私處被看光「剖腹、流產全都錄」

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▲孕婦生產示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲攝影機分別裝在醫院的3個產房內，拍攝內容有女性分娩畫面與剖腹產過程等。（圖／達志影像／美聯社，為示意圖。）

國際中心／綜合報導

美國加州的夏普格羅斯蒙特醫院(Sharp Grossmont Hospital)近日被爆料，在未經當事人同意的狀況下，使用針孔攝影機拍下大約「1800名女患者」在產房內的影像畫面。據了解，攝影機分別裝在醫院的3個產房內，拍攝內容有女性分娩、剖腹以及流產過程等。對此，受害婦女決定起訴，希望獲得醫院的賠償金。

綜合外媒報導，拍攝活動開始於2012年夏天，至今已有7年的時間。根據訴訟案內容顯示，影片內容中的女性生殖器與臉龐都是可見的。處理此案的律師戈達德(Allison Goddard)表示，這基本上就是「隱私侵犯」。她還說，已經從醫院獲得了5個視頻，另外更向醫院申請獲得另外100個視頻。

戈達德還描述了部分影片內容，「我看過一個剖腹產影片，患者被推入手術室，畫面可看出該孕婦正在準備接受手術，然後衣服被捲起，塞在乳房下面，你還可以看到裸露的肚皮，接下來的畫面可看到嬰兒出生了，一位護士開始按摩孕婦子宮，幫助排出體內的血栓。

▲夏普格羅斯蒙特醫院外觀。（圖／翻攝自夏普格羅斯蒙特醫院官網）

▲夏普格羅斯蒙特醫院外觀。（圖／翻攝自夏普格羅斯蒙特醫院官網）

戈達德強調，想到這一點「太可怕了」，特別是在現在的時代，影片都在網路上串流，如果其中一個影片落入有心人士手中，一切都會失去控制。據了解，影片存在醫院的電腦中，有些甚至還無需密碼。院方目前已銷毀了一半的影片，但無法保證將在何時、以何種方式刪除全部影片。

對於為何在產房內設置針孔攝影機，院方回應，此舉是為了防止醫療人員偷取藥物。據悉，該醫院在2012年5月曾發生藥物失竊事件，後來醫院在每個產房的手術車上裝上攝影鏡頭。

醫療集團高級副總裁兼法律顧問卡萊爾後來在文件中承認，一些影片確實記錄了處在「最脆弱狀態、被麻醉接受治療的患者」畫面。對此，紐約大學醫學倫理學系主任卡普蘭(Art Caplan)則說，這些都是極端的又可怕的違規行為，醫院應要保護那些無法保護自己的人，必須嚴格禁止錄音、錄影以及除了治療外的任何事情。

報導提及，目前被針孔攝影波及的婦女們正在為自己所遭受的傷害起訴，希望能夠獲得醫院的賠償金。

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