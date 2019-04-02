為「馬英九的合照」富商遭仙人跳　妻被誣告！小三判刑

▲富商偷情被仙人跳，太太還被小三告發誣告。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

一名長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司總裁，4年前與王姓女子外遇，卻遭偷拍性愛光碟，被威脅「幫安排與馬英九合照」。其妻子出面要求取回母帶，卻被王女告發涉犯誣告。但檢方偵辦後，林妻獲不起訴處分，王女反而挨告。台北地方法院審理，依誣告罪將王女判處1個月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決，在台灣代理、銷售大陸藥品的林姓富商已婚，自稱與前總統馬英九關係良好。2015年11月間，在王姓女子的個人工作室及住處發生性關係，被王女預先架設的Dropcam網路監視錄影設備偷拍下過程，並將影片傳到網路雲端硬碟，同時燒錄光碟，交給友人金姓男子。

金姓男子取得光碟後，2度打電話威脅林男，要求幫忙安排與時任總統的馬英九合照，否則外流性愛影片並向媒體爆料，但被拒絕，金男轉而向林男的妻子告密。

只是林妻看在夫妻17年情份上，交付一張10萬元支票，希望能拿回「母帶」。不過王女事後發現支票遭掛失止付無法兌現，又被林妻提告妨害秘密，便到台北地檢署告發林妻涉犯誣告。

王女強調，10萬元是林妻感謝她和金男幫忙將性愛影片截圖，作為離婚證據，沒想到反悔，還向警方報案謊稱支票遺失。林妻則反駁，當時只希望能趕快拿回母帶，但金男告訴她支票掉了，才會聽從銀行的建議，到警局報案。檢方採信林妻的說法，以無誣告犯意，將林妻處分不起訴，王女反被控誣告。

法官認為，檢察官已對林妻不起訴處分，又王女在開庭時自白犯罪，因此判處王女1個月有期徒刑。至於妨害秘密部分，2018年5月，高等法院已將王女判刑3個月，可易科罰金9萬元定讞。

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