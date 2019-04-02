參加大甲媽遶境扶轎選總統？柯文哲：不用啦

記者陳家祥／台北報導

台灣媽祖遶境活動將在7日到16日展開，台北市長柯文哲將一路隨行，中間9日、10日2天返回台北出席議會備詢，接著再南下嘉義繼續跟著媽祖走完剩下行程。柯文哲表示，遶境不是走在媽祖鑾轎的前面或是後面，「我如果走後面問我為什麼走後面，這不是很奇怪的題目」；柯說，細節自己不清楚，而且中間還要回來，「其實只是一個心願，把它走完就好了。」

媒體問到，過去大甲媽祖遶境時，扶過鑾轎的政治人物幾都當選總統，這次是否會趁遶境時扶轎？柯文哲則笑說，不用啦，也不會去扶轎。柯說，2014年走過，大甲媽最後一天是在清水到大甲一帶繞，「我們如果已經走到大甲的話，直接到廟拜拜結束就走，我上一次走最後一天我也是早上拜完就走，沒有去做最後那個繞。」

另外，前新北市長朱立倫也宣布要參加遶境，屆時是否會和朱同台？柯文哲說，他也不曉得，對他來講都無所謂，「奇怪，所以常常是這樣，我們做一件事情別人都想太多沒辦法，我們就做我們該做的事。」

另外，柯文哲此行是人生第二次參加大甲媽祖遶境，昨在臉書直播時也透露，漫長的路程一次要穿2層襪子，要先穿有趾頭的襪子，再套上另一雙襪子。柯說自己也在試驗，走路也是專業。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）