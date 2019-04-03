上網完成自己遺囑　免費App「777遺囑產生器」懶人包

▲「777遺囑產生器」App，可供民眾上網自學預立遺囑且全程免費。（圖／劉韋德提供）

記者李蕙璇／台北報導

民眾使用免費App「777遺囑產生器」第一、二單元中，透過設計者劉韋德律師的協助，逐步完成遺囑內容，而在第三單元則可以學習如何製作實體遺囑，完成該遺囑即具有法律效力。

無償提供民眾使用該App的設計者劉韋德律師表示，每個人的遺囑內容需求都不一樣，「777遺囑產生器」裡面已經事先整理出13種實務上常見的遺囑內容，民眾可以從這些單元中依其需要選擇、編輯順序，包含一生感言、喪葬安排、愛的叮嚀、財產分配、器官捐贈、愛的遺贈、公益捐贈、遺囑執行、禁止分割、遺囑信託、遺囑認領、剝奪繼承權、指定保險受益人與其他心願。

劉韋德還說，有人問用APP寫遺囑，會不會有隱私問題？因為遺囑內容完全是本地端儲存，也就是會儲存在個人行動裝置內，使用者下載後，可以離線操作使用，不需任何權限，完全不用擔心隱私問題之外，遺囑產生器App有應繼分與特留分計算功能，可以幫助立遺囑人輕鬆的算出每位繼承人的應繼分與特留分，避免侵害到特留分產生爭議，為其特色之一。

至於有人擔憂遺囑牽涉法令很多，該如何完成自己的遺囑？劉韋德指出，「777遺囑產生器」App裡面的每個單元都有介紹說明，複雜一點的地方還有舉例解釋，讓使用者可以輕鬆了解如何撰寫遺囑。

777遺囑產生器使用流程：包含3個單元

第一單元／基本資料。 民眾須先輸入立遺囑人及繼承人的姓名立遺囑日期等等，以方便後續系統操作，接下來是進入遺囑內容選定，在遺囑產生器裡面，已經事先整理出13種實務上常見的遺囑單元，民眾可以從這些單元中，量身訂做選擇他所需要的單元，並且編輯順序，確認後就可以開始進入編輯程序。

第二單元／編輯區。 可以一步步依據系統的指示輸入操作，在比較複雜的部分，都會有說明，甚至是舉例，使用者可以很輕易的完成編輯。

第三單元／遺囑實作。 在前面兩單元完成遺囑內容後，在第三單元使用者就可以先預覽遺囑全文，若內容需要再修正，可以回到第二單元再編輯，若確認內容OK後，使用者就可將遺囑儲存在手機上或是雲端後再輸出列印，使用者可以依據自己選定的遺囑方式，一詢系統的說明，就可以製作實體遺囑。

遺產分配是遺囑的重點，3種方式可利用。

1、依法定應繼分

2、指定應繼分比例(由使用者指定每位繼承人可以繼承財產的比例)

3、指定單獨繼承分割(由使用者指定特定財產由哪一位繼承人單獨繼承)

在指定應繼分和指定單獨繼承分割兩種模式，系統列舉出各種常見的遺產，例如建物、土地、證券、債券、基金、債權等等，使用者可以就各種的遺產，分別去指定分配方式，以利做最好的分配。

遺囑常識支援

遺囑產生器APP可以連結劉韋德律師的「777遺囑網」以及「劉律師的繼承法教室」，裡面有許多遺囑遺產繼承知識，民眾可在App裡連結劉韋德律師電郵提出任何問題，皆為免費線上諮詢。