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《台灣媽祖與馬祖》節目入圍艾美獎　主持人狂喜「歡迎媽祖來美國」

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▲▼台灣媽祖與馬祖旅遊節目入圍美國艾美獎。（圖／觀光局提供）

▲《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目入圍美國艾美獎。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目，就在一年一度媽祖遶境進香活動即將起駕之際，傳出入圍第46屆日間創意藝術艾美獎的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導提名的喜訊。這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》的精彩作品後，再一次證明台灣觀光在地特色具有在國際發光的深厚潛力。

​Joseph Rosendo's Travelscope於2017年來台參加媽祖遶境及進香活動，採訪民俗宗教教授林茂賢老師，前往馬祖探尋媽祖文化，製作《台灣媽祖與馬祖》專題報導，主持人羅森度深入淺出介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係，將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」作巧妙連結，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嚐地方美味；該節目已於2018年4月於北美地區播映。

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▲▼台灣媽祖與馬祖旅遊節目入圍美國艾美獎。（圖／觀光局提供）

▲主持人羅森度聽聞入圍喜訊開心表示，讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。（圖／觀光局提供）

羅森度興奮地回憶第一次參加大甲媽祖遶境及進香時，不僅跟隨著媽祖走訪台灣的沿海鄉鎮，看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，以及看到成千上萬信眾一步一腳印地追隨媽祖的步伐，他說，「只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面」。羅森度並在節目的結語感性表示「媽祖不只是存在台灣人民心中，更是無所不在庇祐眾生」。

▲▼台灣媽祖與馬祖旅遊節目入圍美國艾美獎。（圖／觀光局提供）

▲▼《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目紀錄媽祖遶境及進香活動，並前往馬祖探尋媽祖文化。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣媽祖與馬祖旅遊節目入圍美國艾美獎。（圖／觀光局提供）

在大甲媽祖起駕前獲得艾美獎提名的喜訊，羅森度開心的表示，讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。觀光局長周永暉則說，今年台灣能再次入圍這項美國電視界最高榮譽的艾美獎提名，對我們致力推廣Tourism 2020永續旅遊是正向的肯定。

此外，Travelscope去年首播的第10季系列旅遊節目，也包含《台灣生態旅遊》(Taiwan Naturally)特輯，介紹台灣成功致力於山林及鳥類保育，產地到餐桌等特色，交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，目前在美國已與多家知名旅行社合作推出許多好玩的生態旅遊主題團，如賞鳥團、登山健行團、離島旅遊、美食團等，讓喜愛Travelscope旅遊節目的觀眾有機會到台灣深度探索，製作團隊也很期待媽祖再顯神威，為節目和台灣觀光再創佳績。

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關鍵字：媽祖,台灣媽祖與馬祖,觀光局,艾美獎

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