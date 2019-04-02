柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

▲王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣媽祖遶境活動將在7日到16日展開，台北市長柯文哲將一路隨行，中間9日、10日2天返回台北出席議會備詢，接著再南下嘉義繼續跟著媽祖走完剩下行程。對此，「柯黑大魔王」民進黨議員王世堅重砲批評柯消費媽祖，要藉由遶境去拉抬聲量，「所以我覺得柯文哲這樣做已經褻瀆媽祖這麼偉大的神明」，直言柯文哲此行，冥冥之中媽祖會譴責他。

王世堅表示，柯文哲去陪媽祖繞境就已經不務正業了，人家信徒跟著去那是幾十年的風俗跟信仰，「柯文哲是假借媽祖繞境，要去沾這樣的熱度，讓他能提高聲量跟社會能見度。」

對於柯文哲不刻意緊跟媽祖，王世堅說，柯文哲現在更進一步要反客為主，要搶媽祖的鋒頭要跟媽祖尬場，「我覺得柯文哲這麼做是不可思議，我認為柯文哲這樣很可恥，是在消費媽祖」，直言這在媽祖信仰者的心裡面這是一個很大的忌諱，柯文哲不應該這個樣子。

「而且現在開議在即，柯文哲市政已經搞得沒有章法、荒腔走板，他還不趕快收心在台北市政上面。」王世堅說，前幾天議會有提醒柯文哲馬上就要開議要做市政報告，「有啦，他當中要跟媽祖請假回台北市議會市政報告」，可見柯文哲完全心不在台北市政，所以最新的民調已經出來，柯文哲的市政不滿意度已經高過滿意度，這大概歷屆台北市長，從李登輝陳水扁以降，頭一次發生這樣的事情，首都台北市長的不滿意度高過滿意度，這已經荒腔走板。

王世堅認為，柯文哲應該適可而止，從柯文哲要藉由搭大甲媽祖的繞境，再來提高他的能見度，從這看出來柯文哲三個字，「沒步了」。

王世堅還點名朱立倫，指朱立倫也好柯文哲也罷，這幾個人心目中神佛只有他自己，「柯文哲就是這樣，你連我們台灣最基層的媽祖繞境這個信仰都要跑到媽祖前勉強他鋒頭，你要跟媽尬場，這是什麼樣的心態？」，痛批柯文哲心理面完全沒有媽祖、沒有信仰，心裡唯一的神佛就是他自己「柯神」。

王世堅說，柯文哲要搞清楚，韓國瑜被敬為「韓神」那是很多人這麼認為，可是你柯文哲沒有，你沒有任何神蹟，你是連滾帶爬又連任，才又有首都市長光環，所以我覺得科聞哲這樣做已經褻瀆媽祖這麼偉大的神明，而且他也污辱了媽祖的信仰者們，「我認為柯文哲此行，我再次講，我認為冥冥之中媽祖會譴責他的。」