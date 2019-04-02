　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣媽祖遶境活動將在7日到16日展開，台北市長柯文哲將一路隨行，中間9日、10日2天返回台北出席議會備詢，接著再南下嘉義繼續跟著媽祖走完剩下行程。對此，「柯黑大魔王」民進黨議員王世堅重砲批評柯消費媽祖，要藉由遶境去拉抬聲量，「所以我覺得柯文哲這樣做已經褻瀆媽祖這麼偉大的神明」，直言柯文哲此行，冥冥之中媽祖會譴責他。

王世堅表示，柯文哲去陪媽祖繞境就已經不務正業了，人家信徒跟著去那是幾十年的風俗跟信仰，「柯文哲是假借媽祖繞境，要去沾這樣的熱度，讓他能提高聲量跟社會能見度。」

對於柯文哲不刻意緊跟媽祖，王世堅說，柯文哲現在更進一步要反客為主，要搶媽祖的鋒頭要跟媽祖尬場，「我覺得柯文哲這麼做是不可思議，我認為柯文哲這樣很可恥，是在消費媽祖」，直言這在媽祖信仰者的心裡面這是一個很大的忌諱，柯文哲不應該這個樣子。

「而且現在開議在即，柯文哲市政已經搞得沒有章法、荒腔走板，他還不趕快收心在台北市政上面。」王世堅說，前幾天議會有提醒柯文哲馬上就要開議要做市政報告，「有啦，他當中要跟媽祖請假回台北市議會市政報告」，可見柯文哲完全心不在台北市政，所以最新的民調已經出來，柯文哲的市政不滿意度已經高過滿意度，這大概歷屆台北市長，從李登輝陳水扁以降，頭一次發生這樣的事情，首都台北市長的不滿意度高過滿意度，這已經荒腔走板。

王世堅認為，柯文哲應該適可而止，從柯文哲要藉由搭大甲媽祖的繞境，再來提高他的能見度，從這看出來柯文哲三個字，「沒步了」。

王世堅還點名朱立倫，指朱立倫也好柯文哲也罷，這幾個人心目中神佛只有他自己，「柯文哲就是這樣，你連我們台灣最基層的媽祖繞境這個信仰都要跑到媽祖前勉強他鋒頭，你要跟媽尬場，這是什麼樣的心態？」，痛批柯文哲心理面完全沒有媽祖、沒有信仰，心裡唯一的神佛就是他自己「柯神」。

王世堅說，柯文哲要搞清楚，韓國瑜被敬為「韓神」那是很多人這麼認為，可是你柯文哲沒有，你沒有任何神蹟，你是連滾帶爬又連任，才又有首都市長光環，所以我覺得科聞哲這樣做已經褻瀆媽祖這麼偉大的神明，而且他也污辱了媽祖的信仰者們，「我認為柯文哲此行，我再次講，我認為冥冥之中媽祖會譴責他的。」

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,媽祖,繞境,王世堅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

國軍藝工隊首次參與總統府音樂會　將跟王彩樺凱道尬舞

對王金平交代？友人：韓國瑜絕不參加總統初選

立院三讀／飛安會轉型運安會！　主辦水陸空重大事故

海外僑胞寫信給川普力挺賴清德　網路連署支持選總統

共機越中線　民進黨質疑國民黨：僅56字回應沒站台灣人這邊

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

國軍藝工隊首次參與總統府音樂會　將跟王彩樺凱道尬舞

對王金平交代？友人：韓國瑜絕不參加總統初選

立院三讀／飛安會轉型運安會！　主辦水陸空重大事故

海外僑胞寫信給川普力挺賴清德　網路連署支持選總統

共機越中線　民進黨質疑國民黨：僅56字回應沒站台灣人這邊

排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子機

ET行動法庭／遲來的正義還是正義嗎？翁啟惠判無罪　名譽難復

SBL／彈跳怪物米歇爾攻守俱佳　富邦連兩周包辦MVP

13歲爺爺汪「被迫看唱跳表演」　牠滿頭問號：J挖跨謀

抽中豬哥亮節目百萬名車！欠債法警「借友人名」代領　車差點飛了

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

全球最環保國家！電動車佔銷售過半　想買還要排隊等待

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

快訊／假新聞風波惹議　NCC主..

只求吃飽=禽獸？蔡英文7年前也..

罵完禽獸又圍剿　黃昭順：人民會..

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

NCC主委詹婷怡請辭　友人：開..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

陳明通公開道歉　韓：這四個字實..

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

王鴻薇、王育敏撞臉　化妝師認不..

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

議員提「溫體豬屎」怒問陳明通：..

郭台銘選總統　吳敦義不考慮原因..

蘇煥智談參選　中生代該站出來

更多熱門

相關新聞

友人：韓國瑜絕不參加總統初選

國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選總統，韓日前在臉書發文，表示要以4年時間讓大家看見高雄成長，並說「人所不能負的責任，我亦能負」。對此，韓國瑜友人透露，韓的意思就是絕不參加總統初選，且若選總統也必須取得立法院前院長王金平諒解。

北市公宅影片豪宅、約跑都入哽

參加大甲媽遶境扶轎選總統？柯P：不用啦

民調跌7%　柯P：不要因短期波幅做太多改變

陳佩琪徐耀昌隔空口水戰　柯P：不要沒事找事

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面