全球模擬排行第29名！南沙自貿區設立新公司「僅需2手續」

▲南沙自貿區擠進全球模擬排行榜第29名。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸自由貿易試驗區廣州南沙新區片區（南沙自貿區）營商環境評估報告3日出爐。根據數據顯示，2018年南沙自貿區的「營商環境便利度」獲得分數為77.88，而在《2019營商環境報告》中，全球模擬排名第29名，甚至有3項指標都擠進全球模擬排名的前十名。

綜合陸媒報導，2018年南沙自貿區透過一系列的創新行動，讓各項指標明顯提升，尤其在「開辦企業」、「獲得電力」、「執行合同」3項指標表現突出，擠進全球模擬排名前十，與世界先進國家及地區的差距又更近一步。其中，在在「開辦企業」這項指標中，南沙自貿區獲得了全球模擬排名第6的好成績。

▲南沙自貿區在「開辦企業」這項指標中，獲得全球第6名。（圖／翻攝自新華網）

另外，在南沙自貿區設立一家企業只需辦2個手續，而且2天內就能完成，辦理人僅需支付刻章費用，也沒有最低實繳資本的要求。南沙自貿區在2018年新增的企業註冊數為37964戶，比去年同期增家76.2%，註冊資本1億元以上企業增加3.86倍，實際利用外資9.6億美元，新引進36個世界500強企業投資項目，到目前為止已累計共135個。

據悉，該南沙自貿區的評估報告是採用國際上多數認可的世界銀行營商環境指標體系，並且由由畢馬威企業諮詢有限公司作為第三方評估機構，進行實際訪談，同時結合問卷調查、電話訪問等方式進行綜合評價。

廣州南沙開發區管委會副主任潘玉璋指出，下一步，南沙自貿區將仿效港澳先進的監管理念及做事規則，繼續推出更有突破性、開創性的改革措施，將南沙打造為粵港澳大灣區的營商環境高地，同時推動廣州建設走向現代化、國際化的營商環境。