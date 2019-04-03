大陸汽車市場28年「首次銷量負成長」　上汽：我們必須先活下來

▲從1990年以來，大陸汽車市場在2018年首次呈現負增長。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

中國汽車流通協會3日發佈《2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境報告》指出，大陸汽車市場在2018年發生了巨大變化，首次出現負增長的情況。上汽集團副總裁王曉秋提到，「今年的汽車市場非常嚴峻，我們必須要先活下來，這條守則永遠擺第一。」

據了解，中國汽車工業協會自去（2018）年12月在湖南長沙舉行「2019中國汽車市場發展預測峰會」時公布數據顯示，2018全年銷量為2800萬輛，呈現3%的下降速度，成為28年以來首次負增長。此外，中汽協也預計，2019年的「乘用車」銷量為2360萬輛，將與2018年持平；「商用車」銷量為440萬輛，小幅增長1%；「新能源車」銷量為160萬輛，增長33%。

對於首現負增長的情況，中汽協分析，2018年因多個負面因素，進而影響汽車市場的進一步增長，不僅有2015年四季度至2017年由於1.6升購置稅優惠政策的調整造成提前消費，也有宏觀經濟增速回落的影響等等。

▲中國汽車流通協會表示，可能需要3年左右時間才能緩解銷量負成長的情形。（示意圖／達志影像）

2018年汽車市場的變化，讓大陸政府高度重視。中國汽車流通協會撰寫《2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境報告》，分送國家發改委、交通運輸部、商務部、財政部、國家稅務總局等有關部門，為政府出台政策和推進落實提供參考，推動汽車流通業營商環境持續改善。

另外，2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境調查工作從3日開始啟動，將從基本情況、經營環境、政務環境、稅務環境、用地用工、融資環境、綜合評價等7個方面展開調查研究。雖然大陸汽車市場正呈現持續「遇冷」的狀態，但中國汽車流通協會認為，剛性需求仍然存在，只不過可能需要3年左右時間進行緩解。