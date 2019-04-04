華聞快遞／2年新增100家！外資酒店巨頭「加速在華佈局」

▲洲際酒店集團大中華區首席執行官周卓瓴（Jolyon Bulley）。（圖／翻攝自中新社）

《廣東》2年新增100家！外資酒店巨頭「加速在華佈局」

大陸酒店市場巨大的發展潛力正吸引外資巨頭加速佈局。洲際酒店集團3日在珠海宣佈，其在大中華區開業酒店規模突破400家。該集團大中華區首席執行官周卓瓴表示，大中華區已成為該集團的全球第二大市場，在過去2年間，該集團在大中華區已新增100家開業酒店。（中新社）

《湖南》湖南將攜近2.3萬億元項目赴大灣區招商

「2019湖南-粵港澳大灣區投資貿易洽談週」4月15至19日將在粵港澳大灣區舉行。屆時，湖南將攜597個省級招商引資重點項目赴大灣區招商，總投資近2.3萬億元（人民幣，下同）。此次「港洽週」以戰略性新興產業、先進製造業、現代服務業為招商對接點，突出產業集群和產業鏈配套企業的引進。（中新社）

《廣東》馬士基集團擬在南沙自貿區「打造國際集拼物流中心」

全球航運業龍頭馬士基集團3日舉辦南沙服務推介會。根據合作備忘錄，馬士基集團將在南沙自貿區投資建設馬士基華南國際物流分撥及配送中心項目，發展進出口物流、國際中轉集拼、跨境進出口電商業務、區域分撥業務及與物流相關配套服務，打造全方位全渠道的數字化、區域化物流集散分撥中心。（中新社）

《內蒙古》內蒙古通遼綠色發展基金在京啟動 專項治理科爾沁沙地

科爾沁沙地橫跨內蒙古自治區、吉林省、遼寧省，是中國面積最大的沙地，其中分佈在內蒙古境內的沙地佔總面積的92.4% 。內蒙古通遼市綠色發展基金昨（3）日在京正式啟動，將開展科爾沁沙地治理等生態環保項目、推進生態文明建設。（中新社）

▲內蒙古自治區黨委常委、通遼市委書記李傑翔致辭。（圖／翻攝自中新社）

《廣西》柳州將辦「龍城人才週」 購房最高補貼500萬攬人才

廣西柳州市3日召開新聞發布會稱，4月10日將啟動「龍城人才週」活動。根據該市新推的人才政策，新引進人才在柳州市購置首套家庭住房，最高可獲500萬元人民幣購房補貼。為引進高端人才，柳州市2018年11月出台人才新政，柳州市財政因此將每年新增1.5億元資金。（中新社）

《廣東》南沙自貿區營商環境全球模擬排名第29

大陸自由貿易試驗區廣州南沙新區片區營商環境評估報告出爐，評估報告顯示，2018年南沙自貿區營商環境便利度分數為77.88，全球模擬排名第29名，且有3項指標擠進全球模擬排名前十。該評估報告由畢馬威企業諮詢有限公司作為第三方評估機構，採用國際上認可的世界銀行營商環境指標，對2018年南沙自貿區的營商環境進行評估。（中新社）

《廣東》美國愛彼迎計劃在廣州打造廣府文化特色度假住宿區

美國民宿短租平台「愛彼迎（Airbnb）」公司3日在2019廣州國際投資年會越秀分論壇上宣佈，計劃在廣州市越秀區增加中高端特色住宿消費供給，集中打造新河浦片區「老東山」特色及華僑新村民宿品牌，構建具有廣府文化特色的品牌度假住宿區。（中新社）

《廣東》廣州與齊齊哈爾產業合作獲成效 意向投資額48.29億元

廣州市人民政府副市長黎明在「2019中國廣州國際投資年會分會暨穗·鶴·黔產業合作投資推介會」表示，廣州與齊齊哈爾的對口合作工作，與畢節、黔南的東西部扶貧協作已取得成效。截至目前，廣州市與齊齊哈爾市已有食品加工、醫療健康、裝備製造、文旅小鎮建設、內陸港建設等對口合作產業項目共計61個，意向投資額48.29億元，其中億元以上項目12個。（中新社）

▲ 黔南州向廣州市民推銷綠殼土雞蛋。（圖／翻攝自中新社）