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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力

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▲華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力（圖／翻攝自中新社）

▲上海文旅業2019年度首個重磅活動。（圖／翻攝自中新社）

《上海》上海文旅業啟動年度首個重磅活動　40條線路展現城市魅力

上海文旅業2019年度首個重磅活動「百萬市民看上海」30日正式啟動。千餘名滬上市民遊客代表一同出發，成為了「看大戲·游上海」主題線路的首批體驗者，分別通過大巴、騎行、徒步三種形式領略上海的城市魅力。（中新社）

《雲南》大陸增值稅率下調　將為雲南進口企業減稅約20億元

大陸將從4月1日起下調進口貨物增值稅率。據昆明海關測算，這將使雲南省今年進口企業減少增值稅約20億元（人民幣，下同）。依據《關於深化增值稅改革有關政策的公告》，2019年4月1日起，進口貨物原適用16%增值稅稅率的，稅率調整為13%，原適用10%增值稅稅率的，稅率調整為9%。（中新社）

《雲南》大陸自主研發「搭積木」建橋技術在雲南成功應用

30日上午，雲南昆明尋沾高速小龍潭大橋，現場僅用一台大跨度架橋機就將長50米、重達270噸的單榀鋼混組合梁穩穩架設完畢。目前，小龍潭大橋主體已經接近完工。這種由中鐵工業九橋公司推出的「搭積木」的建橋方式，被稱作裝配式鋼混組合簡支梁制運架技術，全長804米的小龍潭大橋，將成為大陸首座運用這種領先技術鋪架的大跨度橋樑。（中新社）

▲華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力（圖／翻攝自中新社）

▲大跨度裝配式鋼混組合簡支梁技術與裝備在尋沾高速小龍潭大橋成功應用。（圖／翻攝自中新社）

《上海》全球首個行政區域5G網路在上海開始試用

據上海市經濟和信息化委消息指出，全球首個行政區域5G網路30日在上海建成並開始試用。當日上午，「全球雙千兆第一區」開通儀式在上海市虹口區舉行。上海市副市長吳清撥通了首個5G手機通話，中國移動集團副總裁簡勤與上海市政府副秘書長陳鳴波，共同宣布上海成為全國首個中國移動5G試用城市。（新華社）

《湖南》中歐班列聯通世界！湖南懷化打造武陵山片區國際物流中心

來自武陵山片區、大西南地區的服裝鞋帽、機電產品、特色農產品等貨物，每週都會從湖南懷化鐵路口岸經，由懷化至明斯克中歐班列運往歐州腹地，讓懷化聯通世界，經濟發展跑出「加速度」。（中新社）

《廣東》粵港澳大灣區青年創業公共服務平台在深圳成立

粵港澳大灣區青年創業公共服務平台29日在深圳成立，將為粵港澳大灣區青年創業者免費提供融資對接、法律諮詢、資源對接、創業輔導、經驗分享、項目合作等多種服務，搭建一個知名企業家與創業者深度對話交流、幫扶促進的平台，構建綜合服務體系，精準服務青年創新創業。（新華社）

《海南》員工隨總部企業遷入　可享海南居民同等購房待遇

海南省住房和城鄉建設廳、中共海南省委人才發展局29日聯合發佈通知指出，為解決總部企業人才住房問題，規定由海南省外整體遷入海南的企業總部或區域總部，自完成工商登記註冊之日起，其隨企業遷入海南的員工，購房可享受本地居民同等待遇。（中新社）

▲華聞快遞／上海文旅業啟動年度重磅活動　40條線路展現城市魅力（圖／翻攝自中新社）

▲航拍海口某商品房小區。（圖／翻攝自中新社）

《澳門》「2019京澳青年創新創業論壇」在澳門舉行

北京海外聯誼會與澳門京澳經濟文化交流促進會共同主辦的「2019京澳青年創新創業論壇」30日在澳門旅遊塔會展中心舉行。論壇以「創新提升服務質量，打造國際一流城市」為主題，目的在引導京澳兩地青年在行業精英和創業先鋒的分享中得到指導和啟發，鼓勵他們積極投身創新創業，促進京澳兩地創新創業的協作共贏。

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,上海,文旅業,雲南,湖南,海南,廣東,澳門

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