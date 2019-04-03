華聞快遞／中關村國際青年創業平台揭牌　吸引全球創新創業人才

▲廣西樂業至百色高速公路目前正施工中。（圖／翻攝自中新社）

《北京》中關村國際青年創業平台揭牌 吸引全球創新創業人才

中關村國際青年創業平台2日在北京揭牌。該平台旨在吸引國際高層次創新創業青年來中關村發展創業，未來將成為優秀國際青年來中關村創新創業的第一站之外，也將招募本科畢業8年內、碩士博士畢業5年內的境外高校畢業生，重點支持一批具有一定技術儲備和較好市場潛力的國際優秀青年人才創業項目。（中新社）

《廣西》廣西樂百高速公路建設穩定推動 力爭2020年興建完成

廣西樂業至百色高速公路目前正緊張施工，築基、架橋等項目穩定有序推進。樂百高速路自2017年7月1日起全面開工，計劃工期3年半，力爭2020年建成通車。屆時，樂百高速路將成為連通廣西凌雲和樂業兩縣的第一條高速公路，同時也將成為貴州、重慶等西南地區通往廣西沿海及東盟最便捷的公路通道。（中新社）

《廣東》深圳3月份新房住宅成交量環比增加近1.5倍

深圳市房地產信息平台日前公佈的數據顯示，2019年3月份深圳新建商品住宅成交3088套，環比增加141.44％。數據顯示，深圳2019年3月新建商品住宅成交均價為54005元/平方米，環比下降0.42％，同比下降0.33％;成交套數為3088套，環比增加141.44％，同比增加52.19％;成交面積304554平方米，環比上升138.84％，同比上升49.27％。（新華社）

《河南》河南鶴壁5G產業園開園 入駐項目最高獎3000萬人民幣

由河南省鶴壁市委、市政府主辦，淇濱區委、區政府承辦的鶴壁5G產業園2日在當地舉行了啟動儀式。這也意味著河南省首座5G產業園正式開園運行。2019年是5G商用元年，5G技術被業界認為將掀起新一輪數字經濟浪潮，引爆智能網聯汽車、工業互聯網、虛擬現實、移動醫療等新興產業，成為下一個萬億級經濟增長點。

《貴州》貴州首次組團參加WTM拉丁美洲國際旅遊展

貴州省首次組團參加在巴西聖保羅舉行的「2019年拉丁美洲WTM國際旅遊展」，向拉美地區綜合展示與集中推介貴州茶，正安吉他，文旅資源等。此活動也是「山地公園省·多彩貴州風」赴拉美文化旅遊推介活動的第一站。（中新社）

▲貴州省首次組團參加在巴西聖保羅舉行的「2019年拉丁美洲WTM國際旅遊展」。（圖／翻攝自中新社）

《湖北》湖北商事服務「智能化」實有市場主體已500萬戶

自2014年商事制度改革實施以來，湖北省累計新登記市場主體403.04萬戶，總量突破500萬戶。截至目前，該省實有市場主體502.49萬戶，註冊資本（金）10.16萬億元人民幣，比商事制度改革前分別增長了49.95％和270.8％。（中新社）

《上海》上海實有小客車突破500萬輛 交通壓力向城鄉結合地區轉移

「2018年上海市綜合交通運行年報」3日正式發佈。報告顯示，上海全市實有小客車達到511萬輛（含本市註冊及長期在滬外省市號牌小客車），同比增加42萬（人民幣，下同），連續兩年增速放緩。報告顯示，小客車使用更趨理性。受車輛保有規模增長，公共交通出行更加便利，停車綜合管理，交通嚴格執法等綜合要素影響，車輛使用強度持續下降。（中新社）

▲上海很多郊區社區內停滿了小客車。（圖／翻攝自中新社）

《山東》濟南開通百條旅遊公車線路 覆蓋周邊300公里內景點

天氣轉暖，春遊被提上了很多市民的日程。為方便市民春季出遊，濟南市文化和旅遊局，濟南市城鄉交通運輸局和濟南市公共交通總公司將於4月5日聯合開通濟南旅遊公交（愛巴士假日專線）春季線路100條。據悉，本次開通的旅遊公交線路分為專線車和直通車兩個系列。（中新社）