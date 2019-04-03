▲ 金山警撂流利英語，助美籍夫婦脫困揪感心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

身為人民保姆的警察，不只是維護社會治安、為民服務，遇到外國人士也能夠用流利英語直接溝通，主動幫助他們解決問題。新北市金山警分局日前，一對美籍夫婦來台領養女童，因不熟悉路況迷途，幸好巡邏員警即向前關切，讓這對善心夫婦順利完成旅途，並再三感謝台灣警察熱情協助。

來自美國德州Hobson夫婦領養一名台灣女童，特地來台準備將女童帶回美國，利用回美國前空檔，Hobson夫婦帶著女童，前往新北市金山地區旅遊，並入住金山某知名溫泉會館，

4月1日上午準備搭車至獅頭山公園附近觀光旅遊，返程途中，因不熟悉附近環境路況迷路，在金山青年活動中心大門前徘徊，金山交通分隊員警陳家豪、陳香年巡邏經過發現，向前主動關切，發現Hobson夫婦只會用英文溝通，員警也用英文與美國夫婦對答。

警方瞭解夫婦窘境後，將Hobson一家人載送至金山市區搭車，返回入住旅店；一路上Hobson夫婦對員警協助深感謝意，並對於警察的熱情及良好治安印象深刻，成為此次旅行特別的經驗。

金山交通分隊員警陳香年，通過多益英語測驗中高級檢定，目前仍接受警察實務訓練中，對於能將本身所學語文能力運用在實務工作上，幫助民眾是她最大的成就感。