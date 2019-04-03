▲ 清明掃墓啟動交通管制，金山警籲：注意車況。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局為加強清明節連續假期交通疏導，維護道路行車順暢，於4月4日至7日，4天連假期間，在金山區主要平面道路易壅塞路口，及石門區各公墓周圍道路，編派交通崗、巡邏警力，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。

金山警分局交通組表示，萬金石地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，警方於部分公墓，將實施交通管制。

金山第一公墓管制時間4月4、5日上午6時至中午12時，請開車民眾務必配合交通管制，掃墓期間，路上行人較多，也請開車經公墓出入口的駕駛朋友小心慢行，以策安全。金山區第一公墓交通管制位置：（1）金山區中山與中正路口。（2）文化二路往公墓路口（有應公廟前）。（3）金青活動中心正門路口。（4）磺清路往社寮路口（海巡班哨對面）。（5）金山區清潔隊停車場前路口。（6）金山區金山公墓與社寮聯絡道路口。

石門公墓區管制時間4月4、5日上午7時，由義交人員先行執行初步交通疏導管制，上午8時至下午2時警力正式交通疏導管制。石門區公墓交通管制位置：（1）第一公墓沿線路段。（2）第二公墓園區兩端路段（北19-1）。（3）第三公墓園區路段及臺二線與尖子鹿路口。（4）第四公墓停車場服務處前路口。