2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

▲ 2男潛入礦場工寮行竊，女賊竟帶幼兒開貨車接應。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局崁腳派出所，2日下午員警巡邏到萬里區一處礦場工寮內，發現疑似有不明人士潛入，警方入內查看，在工寮旁草叢内，發現37歲的魏姓男子，魏男供出另有2名同伙，警方在不到半個小時，又查獲一對男女竊嫌，起出被偷走的馬達及鐵材，警訊後依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，崁腳派出所巡邏員警於4月2日下午1時40分許，在萬里區崁腳里發現礦場工寮內，疑似有不明人士潛入，隨即通知該所副所長王坤亮一同前往查看，發現一輛自小客停放於工寮前，2名員警立即下車前往查看，於工寮草叢内，果然當場查獲魏姓男子。

▲ 魏姓犯嫌坦承竊取馬達、鐵材，並稱另有2人共犯前來作案。

警方立即聯絡礦場賴姓負責人到場，魏姓犯嫌坦承竊取馬達、鐵材，並稱另有2人共犯前來作案。分局偵查隊、萬里所出動多名警力搜山，僅花10分時間，查獲另1名共犯34歲的高姓男子。

另一組警方採證時，發現一輛小貨車行跡可疑，疑似到現場接應載運贓物，警方上前盤查，發現車上已載著失竊的馬達、鐵材等贓物，車上41歲蔡姓女子及一名幼童，蔡女坦承多次到此處竊取得逞，警方訊後將3名嫌犯移送偵辦。

金山警分局長陳保安表示分局展現落實政府「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」的決心，要治標更要清源，消滅治安汙染源，恫嚇不法犯罪，以提升城市整體的本質及正面形象，還給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

▲ 女子竟帶幼童行竊開車接應。