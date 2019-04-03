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金山蹦火船賠本打退堂鼓　新北市府：國家級民俗會持續發光

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▲ 新北積極輔導產業 金山「蹦火船」持續發光照亮北海岸。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼ 新北積極輔導產業 金山「蹦火船」持續發光照亮北海岸。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「蹦火仔」是新北市金山區當地百年傳統漁法，新北市政府發現金山蹦火漁業的特殊性，於2011年起開始輔導當地漁會及漁船主發展蹦火仔產業，並促其於2015年新北市登錄為「民俗無形文化資產」，2018年提報至文化部文化資產局申請登錄為國家級民俗，歷年來市府更持續補助金山區漁會研發青麟魚加工産品及行銷推廣蹦火漁業，致力於保留當地特色漁業文化，讓蹦火漁業能持續照亮北海岸！

研發青麟魚加工產品，提升漁獲附加價值

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新北市漁業處長汪昭華表示，為提升青麟魚附加價值及穩定漁獲價格，2019年2月已邀集金山區漁會、漁船主與食品加工業者洽談合作開發新產品，食品加工業者將直接向漁船主採購青鱗魚開發魚露，提升青麟魚價格以實質增加漁船主收益，首批預計採購3-6噸，後續視魚露銷售狀況增加採購量。漁船主皆表示，認同且將陸續進行漁船整備，將於5月起探查漁汛出海作業。

積極輔導不間斷，蹦火漁業永流傳

汪昭華說，未來針對蹦火漁業將持續給予協助，除了中央已補助的漁業用油補貼外，也補助青麟魚產品包裝設計及資材，並拓展多元通路，提升漁獲價值。對於蹦火漁船作業所需漁業電石耗材也提供補助，並持續媒合旅行社及娛樂漁船與蹦火漁船合作，收取觀賞蹦火漁船作業費用以增加蹦火漁船收入，在文化表演部分，將持續與交通部觀光局北觀處合作，辦理蹦火仔展演活動，並補助漁船主展演經費，讓這個漁業文化永續流傳。

▲ 新北積極輔導產業 金山「蹦火船」持續發光照亮北海岸。（圖／新北市漁業處提供）

蹦火文化資產，永續運轉活化

新北市文化局表示，「金山磺火捕魚蹦火仔」2015年登錄為新北市無形文化資產，即著手進行口述歷史紀錄製作，2017、2018年接續出版蹦火仔口述歷史影像紀錄專輯及口述歷史專書，同時啟動保存維護計畫研擬作業。

針對此項無形文資擬訂專屬調查紀錄、傳承傳習、教育推廣及保護活動對策，預計2019年可完成蹦火仔保存維護計畫。後續將依此計畫，協同保存者及金山區漁會向中央爭取相關補助經費，並邀集在地團體及學校，共同參與本項無形文化資產之傳承傳習及教育推廣工作，期能建構完整知識傳承體系，並進一步落實在地保存維護目標。

為彰顯本項無形文化資產重要性，亦於2018年提報此案至文化部文化資產局申請登錄為國家級民俗，希冀喚起注意，讓中央資源直接挹注，以進一步提升保存維護機制，讓此無形文化資產得以持續的運轉與活化。

▲ 新北積極輔導產業 金山「蹦火船」持續發光照亮北海岸。（圖／新北市漁業處提供）

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關鍵字：新北,金山,蹦火船,文化資產

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