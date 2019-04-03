林佳龍春遊走訪車埕　林明溱再加碼千張好玩卡

記者白珈陽／南投報導

交通部長林佳龍為宣導春遊專案，3日下午走訪南投縣水里鄉車埕遊憩區，與在地業者進行交流。林佳龍表示，現階段交通部已補助南投縣4080萬元，希望「中央點火，地方接棒」;南投縣長林明溱也當場宣布，原本已被申請一空、價值1250元的南投好玩卡，再加碼1000張，4月11號開始，啟動第二階段補助，加碼贈送500元消費券。

▲交通部長林佳龍與南投縣長林明溱，為宣導春遊專案走訪車埕。（圖／記者白珈陽攝／下同）

林佳龍指出，此次推出春遊專案補助南投縣的4080萬元中，分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」二項補助措施，其中自由行住宿2200萬，團體旅遊補助880萬，1000萬元為地方提案，交通部審核。

▲林佳龍率領交通部觀光局周永暉局長及日月潭國家風景區洪維新處長等親自走訪南投縣水里鄉車埕遊憩區。

為配合「2019小鎮漫遊年」，將邀請國立臺灣交響樂團到集集、車埕、日月潭等小鎮演出，與國家歌劇院合作。林佳龍強調，未來小鎮跟地方創生結合之後，希望能永續發展，不要像煙火一樣，稍縱即逝。並希望南投政府能夠保持積極性，下半年交通部將保留預算，再來加碼。

▲交通部長林佳龍與南投縣長林明溱，為宣導春遊專案走訪車埕。

林明溱表示，南投縣為全台22縣市配合春遊專案補助加碼最多的縣市，為鼓勵國人能多進行國內旅遊，原本已被申請一空、價值1250元的南投好玩卡，再加碼1000張，4月11號開始，啟動第二階段補助，加碼贈送「電子消費券(500元額度)」。

泰雅渡假村響應政府春遊專案，也提出了多項優惠。泰雅渡假村經理李浩瑋表示，針對 4-6 月自由行旅客，推出住宿一律8折，加入泰雅官方 LINE再享有住宿費500元補助優惠，入住泰雅渡假村不分平、假日都可以享有超值的住宿優惠。兒童節連假還有特別優惠，生肖屬豬可免門票入園。

▲觀光局春遊優惠方案。

▲泰雅渡假村優惠方案。