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春遊補助上路！新北住宿最高補助千元　新北文化館同步加碼

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▲新北市文化館。（圖／新北市觀旅局提供）

▲春遊補助開跑，新北住宿最高可補助千元　新北文化館也同步加碼。（圖／新北市觀旅局提供）

生活中心／綜合報導

春遊補助開跑！新北市搭配交通部觀光局「春遊自由行補助方案」，自4月1日至6月30日，週日至週四入住指定的觀光旅館、旅館或民宿，每房每晚補助500元，另外，4月30日前入住新北市境內合法旅宿，出示相關證明(住宿訂單、房卡、住宿憑證等)，包括新北市博物館舍或府中15新北市動畫故事館DIY課程體驗，都有消費特定優惠與超值折扣！

除助每房每晚補助500元，18歲至40歲青年入住經典小鎮(瑞芳區)民宿還可加碼再補助500元1次，巧妙安排旅遊行程，有機會享有千元住房補助！4月下旬起參加團體旅遊到新北市住1晚，限量前7000名加碼贈送在地深度體驗活動及辦手禮，參加自由行和團體旅遊都可以再上網抽獎，六月起週週抽大房二房三房住宿券，好康說不完。

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▲新北市文化館。（圖／新北市觀旅局提供）

▲4月30日前入住新北市境內合法旅宿，出示相關證明，新北市坪林茶業博物館享有雙人免票入館參觀。

跟上春節補助方案，新北文化館加碼好康優惠，4月30日前入住新北市境內合法旅宿，出示相關證明(住宿訂單、房卡、住宿憑證等)，新北市坪林茶業博物館享有雙人免票入館參觀、新北市立鶯歌陶瓷博物館享有4人同行1人免票，新北市立淡水古蹟博物館享有4人同行1人免費，府中15新北市動畫故事館享有免費參加假日定時 DIY課程(一房2份)。

新北市觀旅局也提醒民眾，關於「春遊自由行補助方案」，請民眾事先撥打電話向旅宿業者「查詢補助經費剩餘額度」及「聲明我要用春遊補助訂房」，本活動僅開放電話訂房，不開放訂房平臺等方式，惟業者如自行公告採認之訂房方式，以業者公告為準。

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關鍵字：新北市,住宿,春遊,補助,文化局,博物館

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