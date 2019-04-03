高鐵最新費率！北高能漲到1560元　林佳龍：要提供付得起的票價

▲交通部長林佳龍掛保證，高鐵營運良好，不會漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部日前公告高鐵最新基本費率標準，北高票價最多可從1490元調漲至1560元。對此，交通部長林佳龍上午多次在立法院交通委員會中掛保證，「高鐵回報沒有要漲價」，並強調，高鐵應提供民眾付得起的票價。

立法院交委會中，多名立委關心高鐵是否有要漲價的計畫，立委李昆澤表示，高鐵票價調整與否，關係到整體的交通運輸，過去高鐵公司票價所要調整的機制跟程序，主要是針對每年消費者物價總指數，擬定基本費率，交通部每年4/1會公告，在這樣基礎下，高鐵會去做是否調整票價的評估，並送董事會後，再到立法院核備。

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▲李昆澤說，高鐵近期把優惠都抽離，讓他很不容忍受，如果還膽敢要漲票價，交通部要負最大責任。（圖／記者屠惠剛攝）

但李昆澤說，高鐵在交通部以及納稅人支持下，相關特許年限延長35年，相關泛公股挹注高鐵300億元資金，這讓高鐵在經營方面得到很大紓解。他說，希望高鐵不要得意忘形，高鐵就像一個被寵壞的孩子，近期還把一些優惠都抽離，這是他很不能忍受的，他強調，如果高鐵膽敢漲價、得意忘形，交通部就是要負最大責任。

對此，林佳龍表示，他同意委員的分析及觀點，政府跟社會大眾支持高鐵，就是希望高鐵提供安全便捷的運輸，以及能付得起的票價，他也多次強調，「根據高鐵給他的回報，沒有要漲價的計畫。」

高鐵執行副總陳強表示，高鐵是否調整票價，會考慮營業成本、社經環境、市場競爭力以及營業成本等因素再去評估。

立委林俊憲則表示，台鐵虧得要死都不敢漲價，高鐵已經賺那麼多，就不該漲價。林佳龍回應，高鐵營運及財務良好，今年沒有要漲價計畫，而且基本費率只是參考，不是一定會漲價。

▲鄭寶清強調，高鐵漲價攸關民生，要求部長要審慎。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

立委鄭寶清也提醒，交通部這次核定高鐵票價最多可依基本費率再往上調11.2%，但此事攸關民生，部長一定要審慎。林佳龍也再次承諾，高鐵今年不會漲價，請民眾務必安心。

另外，鄭寶清也詢問高鐵是否要南延到屏東？林佳龍表示，目前評估中，但確實有環島交通改善的計畫。鄭寶清指出，軌道運輸長遠以來是值得投資的綠色交通，不只高鐵南沿屏東，北宜直鐵也要納入考量，完善全島的軌道運輸，絕對能提升台灣整體交通狀況。