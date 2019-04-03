　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

周玉蔻輸了！誣指收2億「逆轉判賠180萬」　馬英九出面回應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲名嘴周玉蔻敗訴確定，民事要賠180萬元登報道歉。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

名嘴周玉蔻爆料前總統馬英九非法收受頂新魏家2億元政治獻金，被馬控告加重誹謗，求償1000萬元並登報道歉。法院一審判周無罪免賠，高院二審改判賠180萬元，刑事部分拘役50天定讞；最高法院3日駁回上訴，全案確定。第一時間，馬英九辦公室對外表示，對公正判決感到欣慰，希望此例以儆效尤。

判決指出，65歲周玉蔻2014年12月先後在個人臉書、電子報及政論節目爆料，指控時任總統馬英九2012競選連任總統期間，違法收受頂新魏家2億元秘密獻金，給予對方特權及差別待遇，無疑是「頂新門神」。

馬英九認為遭憑空抹黑，致使個人社會評價、名譽受損，因此刑事提告加重誹謗，民事部分則要求周玉蔻賠償1000萬元並登報道歉。

周玉蔻抗辯，強調她曾向《美麗島電子報》總編吳子嘉、國安會前副秘書長張榮豐查證，因為政府處理食安危機時對頂新魏家有特別待遇，她推測與收受政治獻金有關，所以是基於公益報導評論，沒有惡意損害馬英九名譽。

▲▼前總統馬英九陪同立委參選人陳炳甫掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／資料照）

當時馬英九律師指出，特偵組查無不法，周玉蔻應善盡舉證及查證義務，若幾位名嘴彼此附和就不構成誹謗，社會大眾如何能接受？但法院一審採信周玉蔻辯詞，認為她雖未能舉證相關內容為真，但有合理查證而非全然惡意虛構，因此刑民事皆判馬英九敗訴。

不過案件上訴二審後，高院法官認為，周玉蔻宣稱的「查證」皆是個人意見及主觀臆測，而且張榮豐等人也證稱周沒確切向他們查證有關馬收受政治獻金一事，因此認定周未善盡查證責任，逆轉改判拘役50天，得易科罰金5萬元定讞；民事部分須賠180萬元，並在各大報紙頭版刊登道歉啟事。

周玉蔻不服，民事部分上訴三審。但最高法院認為，公眾人物雖受媒體監督，但媒體報導仍應負查證義務，若未經合理查證以致報導內容不實，仍構成侵害名譽權，因此3日駁回上訴，維持二審判決，「希冀爾後能記取教訓，謹慎處理，本於專業給予民眾正確的事實認知」，全案確定。

馬英九辦公室3日表示，馬英九一向高度尊重言論自由，不輕易興訟，但部分人士因此有恃無恐，屢屢惡意造謠，馬英九為捍衛自身清白及端正社會風氣而採取法律行動，對於法院最終做出公正判決感到欣慰，並盼以儆效尤。

ET快訊
最新清明連假天氣！北東雨2天「下雨熱區」曝　中南部暖飆30°
命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌　做了恐出大事
快訊／「茄子蛋」鼓手小賴退團！「精進更多自己」

關鍵字：周玉蔻,馬英九,頂新魏家,政治獻金,名嘴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

國3再奪2命！小客車撞護欄「被卡車90度夾擊」2男慘死…前座全是血

周玉蔻輸了！誣指收2億「逆轉判賠180萬」　馬英九出面回應

虎媽一巴掌回禮霸凌者！呂秋遠10句真心話　「學校是侏儸紀公園？」

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光！　警調查：4天前就通報失聯

臉書改圖黑國防部！馮世寬怒告　網友求饒「部長您大人有大量」

獨／「媽，我想你了」高雄女監首次辦母子懇親　落實獄政革新

前桃檢長關說案名醫張煥禎出庭　強調「沒關說」

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

謝龍介按鈴告！控扁保外違法助選 陳致中反嗆不切實際：別想只靠韓

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

國3再奪2命！小客車撞護欄「被卡車90度夾擊」2男慘死…前座全是血

周玉蔻輸了！誣指收2億「逆轉判賠180萬」　馬英九出面回應

虎媽一巴掌回禮霸凌者！呂秋遠10句真心話　「學校是侏儸紀公園？」

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光！　警調查：4天前就通報失聯

臉書改圖黑國防部！馮世寬怒告　網友求饒「部長您大人有大量」

獨／「媽，我想你了」高雄女監首次辦母子懇親　落實獄政革新

前桃檢長關說案名醫張煥禎出庭　強調「沒關說」

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸

陽詠存掀衣…「懷孕15週巨肚」曝光！　網驚：6個月了吧

吳怡霈拍新戲嘉義longstay！　才剛PO文「一個人吃鍋」...結果暖炸

被叫「資深男神」一秒傻眼！　李國毅強調：我外型都沒變

楊貴媚民宿瞎忙2小時　客人來了⋯一看竟是蔡明亮！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

國3再奪2命！小客車被卡車90..

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正..

周玉蔻敗訴賠180萬元！馬英九..

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老..

虎媽道歉　1116字還原甩耳光..

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送..

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

私刑霸凌者　呂秋遠提10方法更..

她潑水驅趕野狗　害騎士摔斷6根..

悶嬰保母交保後就失聯　家人泣：..

柯P對天天開鍘　3毒旅館遭斷水..

3大婦科名醫偷吃女病患　他下場..

眼睛四肢都被腐蝕…男子遭友砍臉..

更多熱門

相關新聞

被迫表態挺韓？侯友宜：誇張！制定遊戲先破壞遊規則

國民黨內部拱韓國瑜聲浪升溫，組發會主委李哲華呼籲藍營15位黨籍縣市長，都應明確表態立場。對此，新北市長侯友宜3日在專訪中重話批評，「也太誇張！」，制定遊戲的人不能先破壞規則，更不能誘導、逼迫別人一定要做不想做也不該做的事情。

周玉蔻稱馬英九收2億元　判賠180萬確定

縣市長應表態挺韓？　侯友宜：不應當裁判又當鼓譟者

邱太三涉司法關說　馬英九回應了

就任Day100　侯友宜：趴著接地氣！

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

林俊傑打赤膊「轉正面」網友崩潰

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

大車開國道見轎車跑過去：發生何事　真相曝

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

醫院產房藏針孔攝影！1800孕婦私處被看光

光世代4月起降價　342.1萬戶受惠

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面