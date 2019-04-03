百頁豆腐到底是不是豆腐？「油脂量高」...化工博士說給你聽

▲百頁豆腐成分。（圖／翻攝臉書「謝玠揚的長化短說」）

地方中心／綜合報導

百頁豆腐是不少人喜歡的食物，且「豆腐」2字讓人覺得是健康食品，國立台灣大學化學工程博士謝玠揚3日在臉書指出，百頁豆腐是「還原豆漿」製造而成的，且它的油脂量較高，熱量相對也就偏高。

謝玠揚在臉書粉專「謝玠揚的長化短說」發文，很多媽媽阿姨都問他百頁豆腐到底是什麼？他剛好到超商就順便看一下百頁豆腐包裝上的成分，「大豆蛋白（大豆脫脂豆漿乾燥製成）、油脂、澱粉、蛋白粉及糖、鹽等調味料」。

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謝玠揚進一步解釋，「百頁豆腐確實不是那種遵循古法，用原生豆漿製造的豆腐，但以成分來看，它是以『還原豆漿』製造成的。」他也舉例，就如「奶粉+水=牛奶」、「濃縮果汁+水=還原果汁」、「大豆蛋白+水=還原豆漿」，而還原豆漿就是製造百頁豆腐的原料。

然而，謝玠揚也說，他比較在意的是百頁豆腐的油脂含量，「百頁豆腐為了創造它特殊的百頁口感，所以油脂含量比較高，熱量當然也就偏高了。再加上多孔的特性，特別容易吸收湯汁」，並說湯汁裡的高鹽、高鈉、高普林不知不覺就會吃下肚。但是，謝玠龍也強調，「百頁豆腐不是傳統豆腐，但也不是奇怪的食品，百頁豆腐非常不健康？看你怎麼吃，至少不會比含糖飲料還糟糕」。

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