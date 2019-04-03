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百頁豆腐不是豆腐？台大化工博士：用「大豆蛋白+水=還原豆漿」製作

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▲謝玠揚指出，百頁豆腐是以「還原豆漿」製造成，不是奇怪的食品。（示意圖／Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

「百頁豆腐」近幾年人氣竄升，無論滷味或鹹酥雞都常見它的身影。但卻常聽到民眾指出，百頁豆腐脂肪量超高，更有「百頁豆腐不是豆腐」一說。對此，台大化工博士、保養品牌創辦人謝玠揚在臉書上指出，以成分來看，百頁豆腐是以「還原豆漿」製造成，但也不是奇怪的食品，就得看你怎麼吃，至少不會比含糖飲料還糟糕。

謝玠揚提到，其實已經好多好多媽媽阿姨問我這個問題，因為大家都有聽過媒體指出，「百頁豆腐不是豆腐」，但如果不是豆腐，那它到底是什麼呢？其實大家也說不清楚。

請繼續往下閱讀...

謝玠揚更拿出超市就有在賣的百頁豆腐與民眾分享，百頁豆腐的成分不是什麼秘密，成分包裝都有，百頁豆腐成分包括，大豆蛋白（大豆脫脂豆漿乾燥製成）、油脂（每個牌子配方不同，有時候是大豆油、有時候是別的油）、澱粉、蛋白粉、調味料（這牌只加了糖和鹽，有些牌子還有別的調味粉）。

謝玠揚說，百頁豆腐確實不是那種遵循古法，用原生豆漿製造的豆腐，但以成分來看，它是以「還原豆漿」製造成的。他舉例，就如同「奶粉+水=牛奶」、「濃縮果汁+水=還原果汁」、「大豆蛋白+水=還原豆漿」。
.
謝玠揚坦言，雖然百頁豆腐不是那種阿嬤晚上泡黃豆、早起磨豆漿，再加入凝固劑後壓製成的「傳統豆腐」，但要說黑心廠商故意騙人嗎？也沒有那麼嚴重，「我比較在意的是，百頁豆腐為了創造它特殊的百頁口感，所以油脂含量比較高，熱量當然也就偏高了，再加上多孔的特性，特別容易吸收湯汁，湯汁裡的高鹽、高鈉、高普林等，就會不知不覺吃下肚子裡了」。

謝玠揚最後做出總結，百頁豆腐不是傳統豆腐，但也不是奇怪的食品「話說回來，杏仁豆腐也不是豆腐啊！」、「百頁豆腐非常不健康？看你怎麼吃，至少不會比含糖飲料還糟糕」。
 

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關鍵字：百頁豆腐,豆腐,化工,大豆蛋白,還原豆漿,豆漿

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